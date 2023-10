Nuova Fiat Panda: suggestiva ipotesi per la vettura che crescerà di dimensioni

Nuova Fiat Panda è la prossima grande novità che attende la gamma della casa automobilistica torinese. Il suo arrivo è previsto nel 2024, molto probabilmente l’11 luglio 2024 giorno in cui il marchio italiano festeggia 125 anni. Come sappiamo la futura generazione sarà molto diversa dal modello attuale. Innanzi tutto aumenterà di dimensioni raggiungendo i 4 metri. Poi è previsto anche un cambio di tipologia con il passaggio da utilitaria a crossover.

Ancora un’ipotesi a proposito del design della nuova Fiat Panda il cui debutto è previsto nel 2024

Nuova Fiat Panda sarà una delle prime auto elettriche low cost di Stellantis per l’Europa. Il suo prezzo dovrebbe essere inferiore ai 25 mila euro senza incentivi. Si parla di una cifra intorno ai 23 mila euro secondo le ultime indiscrezioni. Il design di questo modello subirà profonde modifiche rispetto a quello attuale tanto che si tratterà praticamente di due auto diverse che infatti convivranno nella gamma di Fiat per un paio di anni,

A proposito della nuova Fiat Panda oggi vi segnaliamo un nuovo render realizzato dal creatore digitale KDesign che ha immaginato la vettura come una sorta di mix tra la concept car Fiat Centoventi e il prototipo Suzuki evX, un veicolo che è stato presentato nei giorni scorsi. Si tratta sicuramente di una ipotesi suggestiva ed in parte veritiera dato che lo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois ha confermato nei giorni scorsi che questa auto si ispirerà nel design proprio alla concept car Centoventi.

L’autore di questo render ha pure specificato di aver incorporato a questa sua creazione anche alcuni elementi della Fiat 500 elettrica. Nuova Fiat Panda sarà un modello molto importante per il futuro di Fiat. Ricordiamo inoltre che questa auto darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriverà un secondo modello nel 2025. Questo dovrebbe avere forme simili ma con una lunghezza maggiore. Ricordiamo che oltre alla versione elettrica sarà presente in gamma anche una ibrida che sarà la entry level della gamma con un prezzo che potrebbe essere inferiore ai 18 mila euro secondo le ultime indiscrezioni.

Panda dunque continuerà ad avere vita nella gamma di Fiat ancora per molti anni risultando una delle proposte più convenienti tra quelle proposte sul mercato dalla casa italiana. Ricordiamo infine che questa auto sarà concepita come una wolrd car e in quanto tale sarà proposta nella stessa forma anche in altre aree del mondo come ad esempio il Sud America dove però potrebbe prendere un nome diverso. Si parla in proposito di nuova Fiat Argo.