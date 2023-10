Jeep è sponsor principale della Torino City Marathon 2023

In meno di 30 giorni, la scena automobilistica e sportiva italiana convergerà sulla Torino City Marathon, l’attesissimo evento che si terrà il 5 novembre. Jeep emerge come uno dei protagonisti principali, avendo il privilegio di essere il Major Sponsor della manifestazione. Chi partecipa avrà la chance di vedere il logo distintivo del brand sia sulla maglia ufficiale della maratona che su quelle della Torino Half Marathon e della Torino City Run.

A caratterizzare queste maglie troviamo il TOH, opera dell’artista Nicola Russo, che rende omaggio al Toret – simbolo di Torino. La palette colori è ben distinta: verde per la maratona completa, nero per la mezza maratona e rosso per la gara breve da 10 km.

Jeep: il brand americano sarà uno dei protagonisti principali di Torino City Marathon 2023

La partnership tra Jeep, marchio di riferimento nel panorama dei SUV ibridi plug-in in Italia, Team Marathon e Torino Road Runners ASD si radica in valori di tenacia, resilienza e determinazione – qualità che ogni corridore porta con sé.

L’itinerario del 5 novembre presenta un percorso unico, che inizia e si conclude nella maestosa Piazza Castello, il cuore pulsante di Torino. Gli eventi di quella giornata includeranno anche la nuova Torino Half Marathon e la Torino City Run, che darà ai runner e ai camminatori l’opportunità di vivere appieno la loro passione.

Un punto saliente del percorso si trova vicino al Design Studio Jeep Europe di via Plava, nel quartiere Mirafiori. Qui è nata la Jeep Avenger, l’innovativo SUV 100% elettrico progettato al di fuori degli Stati Uniti.

Novella Varzi, Country Manager di Jeep Italia, ha espresso il suo entusiasmo riguardo alla collaborazione: “Il legame con l’evento rappresenta un profondo orgoglio per noi. Jeep, da oltre 80 anni, incarna lo spirito di resilienza e determinazione che si ritrova in ogni maratoneta. Inoltre, siamo onorati di sostenere la ricerca attraverso la collaborazione con Team Marathon. Una parte delle iscrizioni alla Torino City Run andrà a favore della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus”.

Ha poi aggiunto: “A Torino siamo nel nostro territorio e, con l’orientamento del brand verso una mobilità a impatto zero, possiamo orgogliosamente presentare in città i nostri SUV 4xe Plug-In Hybrid, le auto ibride plug-in più apprezzate del Bel Paese, perfette sia in città che sulle piste più impervie”.