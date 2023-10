Jeep sarà protagonista alla Fiera Internazionale del Fuoristrada 2023

Dal 13 al 15 ottobre, Viareggio sarà la cornice scelta per ospitare la terza edizione della Fiera Internazionale del Fuoristrada (FIF) 2023. Questo appuntamento, creato dalla Federazione Italiana Fuoristrada, ha riscosso un clamoroso successo nell’edizione precedente, con una partecipazione di oltre 25.000 tra esperti del settore e appassionati di off-road.

Non a caso, il lungomare di Viareggio sarà trasformato in un esclusivo spazio espositivo, attiguo all’Area Experience: il vero fulcro dinamico dell’evento, incastonato in un contesto paesaggistico tra i più affascinanti d’Italia.

Jeep: questo weekend sarà protagonista a Viareggio con la sua gamma 4xe

Al centro dell’attenzione vi sarà, senza dubbio, Jeep. Il costruttore americano, infatti, sarà protagonista con i suoi SUV 4xe ibridi plug-in, tra cui spiccano: Jeep Renegade, Compass, Wrangler, Grand Cherokee, e non ultima, la Jeep Avenger 100% elettrica.

Gli appassionati avranno anche la possibilità di sperimentare la potenza e l’agilità di questi modelli attraverso emozionanti test drive sul Truck Jeep, un vero e proprio palcoscenico mobile dedicato al brand.

Parlando di quest’ultimo, si tratta di un’area espositiva innovativa di 1200 m², equipaggiata con pareti LED e una wallbox per ricaricare i SUV 4xe. Ma l’elemento di maggiore attrazione è senza dubbio il ponte elevato di 9 metri, inclinato di 45°, dove gli istruttori Jeep guideranno i visitatori in avvincenti dimostrazioni off-road.

Una testimonianza vivente della reputazione ineguagliabile che il marchio di Stellantis ha costruito in oltre 80 anni, e che oggi si arricchisce di un tocco ecologico grazie alla tecnologia ibrida plug-in 4xe.

La svolta ecologica del produttore americano è cristallizzata nella gamma 4xe, che rappresenta la sua interpretazione evolutiva del 4×4. Questa tecnologia plug-in hybrid è infatti protagonista di Compass e Renegade (costruiti in Italia), nonché delle iconiche Wrangler 4xe e Grand Cherokee 4xe. Tali veicoli incarnano la filosofia del brand: coniugare l’autenticità Jeep con un impegno per la mobilità sostenibile.

Il successo dell’azienda in Italia è palpabile, come dimostrato dal suo dominio nel mercato dei PHEV negli anni recenti e dal primato della Avenger tra i B-SUV completamente elettrici. Questi trionfi sottolineano l’irriducibile determinazione dell’azienda verso la “Zero Emission Freedom”.

La visione ambiziosa del produttore americano prevede un forte impegno nel settore elettrico, con l’annuncio di quattro SUV completamente elettrici in Nord America ed Europa entro il 2025. E guardando al futuro, Jeep mira a raggiungere vendite negli Stati Uniti per il 50% di veicoli completamente elettrici e 100% in Europa entro il 2030, in linea con gli obiettivi di sostenibilità di Stellantis nel suo piano Dare Forward 2030.