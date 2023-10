Eurorepar: la sua gamma di ricambi è una delle più apprezzate

Nell’universo automobilistico, Eurorepar emerge come una colonna portante nella rete di assistenza di Stellantis. Se state cercando componenti di qualità e servizi impeccabili, sia per veicoli del gruppo che per altri marchi, Eurorepar è la soluzione che fa sicuramente al caso vostro.

Da luglio, la portata di Eurorepar si è ampliata a marchi illustri come Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia e Fiat Professional. Ora, la totalità della rete di assistenza del colosso italo-francese beneficia dei prodotti e servizi di questa eccellenza.

Con oltre 60 famiglie di prodotto e 15.000 referenze, Eurorepar ha la capacità di servire il 90% del parco veicoli in circolazione. Non solo, offre un risparmio medio del 30% rispetto ai ricambi originali. Da pneumatici a componenti meccanici e di carrozzeria, l’offerta copre un ampio spettro.

I ricambi targati Eurorepar, ideali per vetture con più di 36 mesi di vita, assicurano un rapporto qualità/prezzo ineguagliabile. La selezione accurata dei fornitori garantisce prestazioni e sicurezza al top del settore.

L’ottimizzazione del magazzino è resa possibile dalla capacità dell’azienda di fornire ricambi per modelli di più marche con un singolo codice.

Ogni prodotto e servizio offerto dal brand gode di una garanzia di 2 anni fornita da Stellantis. Questo non è solo un segno di fiducia, ma anche un impegno a garantire serenità ai clienti.

Grazie a un team composto da esperti in qualità, tecnica e gestione degli approvvigionamenti di Stellantis, Eurorepar assicura soluzioni altamente competitive. Non sorprende quindi che sia la prima scelta per molti clienti del gruppo e non solo.