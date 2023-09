Stellantis presenta Eurorepar ad Automechanika Dubai 2023

Stellantis, casa automobilistica globale e fornitore di servizi di mobilità, ha confermato che Eurorepar, la sua gamma di prodotti multimarca automobilistici, sarà presente ad Automechanika Dubai, in programma dal 2 al 4 ottobre 2023, presso il Dubai World Trade Center negli Emirati Arabi Uniti. Automechanika Dubai è una piattaforma leader per il segmento dell’aftermarket automobilistico, il networking e le collaborazioni commerciali. Lo stand di Eurorepar sarà situato nel padiglione 8, stand D12, e presenterà l’ultima gamma di prodotti.

Eurorepar presenterà una vasta gamma di ricambi auto multimarca ad Automechanika Dubai

Presente in più di 100 paesi, Eurorepar è la gamma multimarca di prodotti automobilistici – inclusi pezzi di ricambio, accessori, pneumatici, oli, materiali di consumo e altro ancora – del Gruppo Stellantis. Con oltre 17.000 referenze di prodotti, Eurorepar offre una delle gamme più ampie sul mercato, che unisce qualità, convenienza e prestazioni, e si adatta perfettamente alle esigenze di tutti gli agenti di riparazione. Tutte le parti sono coperte da una garanzia di due anni per offrire tranquillità ai responsabili operativi che danno priorità alle prestazioni e all’affidabilità nella loro attività quotidiana.

Eurorepar ha ampliato con successo la propria presenza in Medio Oriente, con una forte presenza sia in Arabia Saudita che negli Emirati Arabi Uniti. Offrendo una gamma di ricambi multimarca e materiali di consumo per officina, Eurorepar soddisfa le diverse richieste del mercato automobilistico del Medio Oriente. Questa gamma completa è personalizzata per soddisfare le esigenze specifiche di tutti i riparatori della regione.

Inoltre, Eurorepar sta promuovendo in modo proattivo partnership con partner di canale per espandere la propria presenza nel settore aftermarket indipendente in Medio Oriente. Eurorepar è fermamente impegnata ad affermarsi come leader nel segmento Tier 2 dei ricambi aftermarket indipendenti.​​​​​​

Presente in oltre 100 paesi, Eurorepar è la gamma multimarca di prodotti automobilistici (ricambi, accessori, pneumatici, oli, materiali di consumo, ecc.) del Gruppo Stellantis destinata alla manutenzione e riparazione dei veicoli. Con oltre 17.000 referenze di prodotti, Eurorepar offre una delle gamme più ampie sul mercato, combinando qualità, convenienza e prestazioni. Si adatta perfettamente alle esigenze di tutti gli agenti riparatori.”