Stellantis: sciopero in arrivo anche negli USA

Lunedì i lavoratori dello stabilimento di Warren di Stellantis hanno votato per autorizzare uno sciopero, se necessario, per motivi di salute e sicurezza nello stabilimento. Lo hanno confermato i funzionari della United Auto Workers.

Nell’annunciare che i lavoratori di Stellantis avrebbero votato per autorizzare lo sciopero, la scorsa settimana la UAW ha elencato una serie di preoccupazioni che includevano inondazioni, mancanza di dispositivi di protezione individuale, problemi con i ventilatori, perdite di carburante e mancanza di servizi igienico-sanitari generali. Il sindacato ha anche affermato di essere preoccupato per l’utilizzo di appaltatori esterni nello stabilimento.

Il sindacato ha affermato che i lavoratori hanno la possibilità di indire uno sciopero in base all’accordo contrattuale nazionale del sindacato con la casa automobilistica. Lunedì la UAW ha pubblicato un video in cui i lavoratori descrivono le preoccupazioni all’interno dello stabilimento.

Lo stabilimento Stellantis a Warren Stamping produce cofani, portelloni, parafanghi, pianali e altri componenti utilizzati nei Dodge Durango, Chrysler Pacifica, Jeep Gladiator, Wrangler e Wagoneer, nonché nei pickup Ram. La scorsa settimana il sindacato ha avvertito che qualsiasi interruzione del lavoro nello stabilimento potrebbe avere un impatto sulle operazioni di più di una mezza dozzina di altre strutture.

“Mentre i membri della UAW Local 869 dello Stamping Plant a Warren (Michigan) hanno votato per autorizzare uno sciopero, le discussioni tra la società e la UAW sono in corso e i dipendenti sono ancora al lavoro,” ha detto il gruppo automobilistico in una dichiarazione inviata dal portavoce Jodi Tinson. “Stellantis resta impegnata a fornire un ambiente di lavoro sicuro e sano per tutti i dipendenti e a risolvere la questione senza interruzioni del lavoro.” Vedremo dunque da Warren che novità arriveranno a proposito del noto stabilimento dell’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares.