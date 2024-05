Alfa Romeo: in futuro potrebbe sorprenderci ancora?

Alfa Romeo nei prossimi anni ha intenzione di aumentare e non di poco le sue quote nel mercato premium a livello globale. Per questo arriveranno molte nuove auto, una ogni anno fino al 2030 e forse anche oltre. Quello che in tanti si domandano e se oltre ai soliti modelli di cui spesso si parla la casa automobilistica del Biscione possa sorprenderci con qualche novità assoluta.

Alfa Romeo Tommaso è il concept SUV immaginato da Giorgi Tedoradze

E’ questa l’ipotesi fatta dal designer e creatore digitale Giorgi Tedoradze che sulla sua pagina di Instagram ha pubblicato nelle scorse ore il render di un futuro e ipotetico concept SUV ribattezzato dallo stesso autore come Alfa Romeo Tommaso. Questo concept si distingue da quelli visti di recente in quanto non prende in considerazione gli elementi di design di Alfa Romeo Junior ma offre nuovi spunti per futuri cambiamenti di stile.

Del resto è stato lo stesso capo del design Mesonero a dire tempo fa che dal 2027 in poi lo stile del Biscione cambierà ancora. In questa immagine una prima cosa che salta subito all’occhio è il lungo cofano dove spicca una calandra inedita e le luci, che sono una sorta di rivisitazione di quelle della Peugeot 208. Nella parte anteriore in basso si fanno notare anche due vistose prese d’aria.

Questo concept sta ricevendo molti apprezzamenti. Sono in tanti a dire che si tratta di una vera Alfa Romeo realizzata con maestria e inconfondibilmente caratterizzata dallo stemma del Biscione, sembra omaggiare alcune vetture del passato, tra cui l’Alfa Romeo GT e la Brera. Purtroppo al momento un modello di questo tipo non sembra essere previsto ma come dicevamo inizialmente dal 2027 tutto è possibile dato che i piani di Stellantis per il Biscione dopo quella data non sono stati ancora ufficialmente approvati. Vedremo però se in futuro lo storico marchio milanese riuscirà a sorprenderci ancora con modelli come questo.