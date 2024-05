Stellantis Mirafiori si trasformerà in un centro di assemblaggio di auto cinesi di Leapmotor?

Il futuro di Stellantis Mirafiori da tempo fa preoccupare sindacati, lavoratori, indotto e istituzioni. La produzione è in continuo calo a causa del crollo della domanda per Fiat 500e e per le auto di Maserati. In tanti sperano che alla fine Stellantis possa decidere di spostare a Mirafiori la produzione di nuovi modelli ma per adesso il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha sempre smentito questa possibilità annunciando solo un investimento da 100 milioni di euro per portare una nuova versione di Fiat 500e con più autonomia e prezzo più basso.

Stellantis Mirafiori: Leapmotor è la soluzione per garantire la sopravvivenza dello stabilimento?

Ieri vi abbiamo scritto che Stellantis martedì ha indetto una conferenza stampa per svelare i dettagli relativi ai suoi piani europei con Leapmotor il nuovo marchio cinese di cui nei mesi scorsi ha acquistato per 1,5 miliardi di euro il 20 per cento. Secondo alcune fonti ben informate, martedì potrebbero emergere notizie riguardanti lo stabilimento Stellantis Mirafiori. Secondo voci di corridoio, sembra che questo impianto possa diventare una specie di “fabbrica cacciavite” per Leapmotor, producendo almeno un paio di modelli nel breve termine, tra cui la crossover C10 e una vettura simile alla Fiat 500, denominata T03.

Ricordiamo che a quanto pare Leapmotor spedirà in Europa kit di assemblaggio delle sue auto che poi dovranno essere semplicemente “montate” in fabbriche europee. Si parla in particolare dello stabilimento di Tychy in Polonia ma non si esclude che anche Stellantis Mirafiori alla fin fine possa essere messa a disposizione dei cinesi. Inoltre, le auto “montate” a Mirafiori verrebbero presentate come prodotti italiani, in linea con le richieste della politica di incrementare la produzione nazionale a circa 800.000 unità, inclusi i veicoli commerciali.

Del resto Stellantis ha fatto sapere che Leapmotor nel giro di qualche anno vuole arrivare a vendere quasi mezzo milione di auto in Europa. Ai primi due modelli se ne aggiungeranno altri due e dunque è possibile che siano necessarie più fabbriche per il loro assemblaggio. In questo modo oltre a Tychy anche Stellantis Mirafiori potrebbe servire. Vedremo martedì se questi voci troveranno conferma o saranno smentite.