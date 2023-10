DS 7 Vauban: il SUV ibrido plug-in diventa un blindato

Il panorama automobilistico vede una nuova collaborazione tra DS Automobiles e WELP Group. Dopo il successo della DS 7 Élysée, veicolo realizzato per la presidenza della Repubblica Francese, le due entità consolidano la loro collaborazione con la presentazione di un modello blindato inedito: la DS 7 Vauban.

La versione Élysée, basata sulla DS 7 E-Tense 4×4 300, si è distinta per il suo design esclusivo, caratterizzato da un allungamento del telaio di circa 20 cm dietro il pilastro centrale e da particolari dotazioni che ne hanno fatto un veicolo operativo d’eccellenza. Questo modello d’élite ha scatenato un’onda di entusiasmo, spianando la strada alla produzione di una serie limitata di DS 7 blindate.

DS 7 Vauban: nuova versione speciale corazzata per il SUV

L’ultimo modello è il frutto della sinergia tra il brand di Stellantis e WELP Group. Viene assemblato presso lo stabilimento WELP France di Hérimoncourt grazie all’acquisizione di una porzione di un’ex area Stellantis.

Il nome Vauban trae ispirazione dalle fortificazioni realizzate alla fine del XVII secolo. Le fortificazioni di Vauban, ben 12 sparse in 10 dipartimenti francesi, sono riconosciute come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Il marchese Sébastien Le Prestre de Vauban ha sovrinteso alla creazione di oltre 100 strutture fortificate (alcune integrate nelle città, altre isolate o composte) disseminate in Francia e in Europa. Anche in Asia e Africa, numerose cittadelle e fortezze si sono ispirate al sistema ideato da Vauban.

La DS 7 Vauban, basata sulla DS 7 E-Tense 4×4 300, è progettata per offrire una protezione specializzata. Materiali leggeri come gli aramidi, particolarmente resistenti a impatti e calore, insieme al vetro di sicurezza, blindano il veicolo assicurando un livello di protezione VPAM 4. Gli interni, curati da esperti tappezzieri, esibiscono un livello di rifinitura notevole.

Oltre alle dotazioni aggiuntive elencate nella brochure, sono disponibili vari pacchetti opzionali, sia per ulteriori sistemi di protezione (come estintori automatici, ventilazione in circuito chiuso, sirene e interfono) che per migliorare il comfort dei passeggeri (come porte USB aggiuntive, luci di lettura) o personalizzazioni estetiche (colorazioni della carrozzeria, finiture interne, cuciture, porta bandiere). I primi esemplari della nuova DS 7 Vauban arriveranno in Francia a partire da aprile 2024.