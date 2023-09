DS 7 protagonista della visita di Re Carlo III in Francia

Per la visita di Stato in Francia del Re Carlo III e la Regina Camilla, le DS 7 del Presidente della Repubblica sono state utilizzate durante una parata a Parigi. Questa visita riflette la profondità dei legami storici che uniscono Francia e Regno Unito. Offre inoltre l’opportunità di mostrare al mondo l’eccellenza francese nella cultura, nell’arte e nella gastronomia e un patrimonio nazionale unico. Accolte davanti all’Arco di Trionfo, Re Carlo III e la Regina Camilla sono stati poi invitati al Palazzo dell’Eliseo. L’iconico viaggio lungo l’Avenue des Champs-Elysées è stato compiuto in DS 7.

Numerose altre DS 7 facevano parte del corteo, le cui foto hanno fatto il giro del mondo

I due Capi di Stato hanno sfilato a bordo di DS 7 Crossback Presidentiel, la cui prima apparizione risale a maggio 2017. La vettura è stata la prima a scendere in strada. Questa auto dimostra già tutta l’esperienza di DS Automobiles con un tetto scoperto realizzato su misura ed elementi identificativi della posizione (firme della “Repubblica francese”, portabandiera, ecc…). Gli interni in Art Leather nera mettono in risalto il design francese: la tela laccata ideata e prodotta da Atelier Maury.

Altre DS 7, tra cui la Élysee, scortavano il corteo. La regina Camilla e Brigitte Macron erano a bordo di una di queste DS 7 realizzate a Mulhouse. Entrato a far parte della flotta della Presidenza della Repubblica francese nel novembre 2021, la Elysee ha un design unico basato su DS 7 E-TENSE 4×4 300 con un telaio allungato ed equipaggiamenti speciali per trasformarlo in uno strumento di lavoro. La Élysee fa parte di una lunga serie di modelli DS realizzati per la Presidenza della Repubblica.

Questa visita di Stato simboleggia l’amicizia e la fiducia tra il Presidente della Repubblica e Sua Maestà il Re, che in passato hanno collaborato strettamente per proteggere la biodiversità e combattere il riscaldamento globale. DS Automobiles è pienamente impegnata nella transizione energetica. Dal 2024 tutti i nuovi modelli saranno esclusivamente elettrici al 100%.