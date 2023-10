Nuova Fiat Panda: ottobre mese importante per il suo futuro

Nuova Fiat Panda come sappiamo arriverà intorno alla metà del prossimo anno, forse in occasione dei 125 anni di Fiat il prossimo 11 luglio 2024. Già in questo mese di ottobre appena iniziato però potrebbero trapelare notizie importanti a proposito di questo atteso modello destinato ad avere grande risalto nei prossimi anni nella gamma di Fiat.

Nuova Fiat Panda: il mese di ottobre da poco iniziato potrebbe essere foriero di novità importanti per il futuro modello

Infatti ottobre è il mese in cui farà il suo debutto la nuova Citroen e-C3. Questa auto avrà molto in comune con la nuova Fiat Panda tanto che qualcuno parla di auto gemelle. Non solo le due auto condivideranno la stessa piattaforma e la stesa gamma di motori ma a quanto pare avranno anche un prezzo simile. Infatti si tratterà delle prime auto elettriche low cost prodotte in Europa da Stellantis. Le due auto dovrebbero essere proposte a prezzi non superiori ai 25 mila euro nelle loro versioni elettriche al netto di incentivi.

Dunque si tratterà di prezzi davvero competitivi. Nuova Fiat Panda e nuova Citroen e-C3 a quanto pare condivideranno anche in parte il design. Infatti si vocifera che per entrambe le auto sarà squadrato in stile Fiat Centoventi ovviamente con ognuna delle due auto che manterrà le caratteristiche tipiche del proprio marchio. Entrambe avranno la forma di crossover e saranno lunghe circa 4 metri.

Dopo la presentazione della nuova Citroen e-C3 dunque avremo di sicuro le idee più chiare a proposito della futura generazione di Fiat Panda che come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi almeno per un paio di anni convivrà nella gamma di Fiat insieme all’attuale generazione che dovrebbe essere prodotta a Pomigliano almeno fino alla fine del 2026.

Quanto al luogo di produzione della nuova Fiat Panda al momento non ci sono novità. L’auto dovrebbe essere prodotta in uno degli stabilimenti di Stellantis siti nell’Est Europa. L’imminente accordo tra il gruppo automobilistico di Carlos Tavares e il governo italiano secondo alcuni però potrebbe cambiare le carte in tavola e spostare la produzione di questo modello in Italia. Vedremo se nei prossimi mesi arriverà qualche notizia in proposito. Le immagini che vi mostriamo in questo nostro articolo sono uno dei tanti render che hanno provato ad immaginare come sarà questa auto quando finalmente sarà svelata. Si tratta della creazione dell’architetto e designer Tommaso D’Amico.