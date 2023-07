Nuova Alfa Romeo GTV su base SZ: sarà questo il suo design?

Hanno fatto molto rumore le parole di Alejandro Mesonero-Romanos, capo del design di Alfa Romeo,che durante un’intervista rilasciata ad Autocar avrebbe ipotizzato il possibile arrivo di una nuova Alfa Romeo GTV forse già entro la fine del 2026. A quanto pare l’idea sarebbe quella di farsi ispirare dal design della mitica Alfa Romeo SZ nella creazione di questo nuovo modello. Ovviamente quell’insolito design che all’epoca divise i fan del Biscione verrebbe reinterpretato in chiave moderna nella futura auto che avrebbe di sicuro un ruolo molto importante nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

Ecco quale potrebbe essere il design della nuova Alfa Romeo GTV basata sulla SZ che forse vedremo nel 2026

La nuova Alfa Romeo GTV ovviamente sarà una vettura completamente elettrica e quasi certamente la sua piattaforma sarà la STLA Large che verrà impiegata su tutte le auto di Alfa Romeo di segmento D ed E. Questa auto non deve essere confusa con l’auto sportiva a basso volume che sarà svelata più avanti nel 2023 che si ispira all’Alfa Romeo 33 Stradale del 1967, comunemente considerata il modello più bello dell’azienda italiana.

A proposito della nuova Alfa Romeo GTV che sarà basata sulla Alfa Romeo SZ, qui vi mostriamo un render di Autocar che prova ad ipotizzare quale potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente sarà rivelato. Ricordiamo che Alfa Romeo nei prossimi anni lancerà diversi nuovi modelli. Oltre ad una nuova GTV previsto il lancio di nuove generazioni di Giulia e Stelvio e di un SUV compatto. Anche nel segmento E arriveranno due nuove auto tra cui un SUV e inoltre sembra probabile l’arrivo di una nuova Alfetta come berlina di segmento C.

Tornando alla nuova Alfa Romeo GTV, ricordiamo che questa auto avrà un nome molto importante per quanto concerne la storia della casa automobilistica del Biscione e dunque inevitabilmente dovrà essere una vettura all’altezza delle aspettative. Questo non soltanto per quanto concerne il design ma anche a livello di prestazioni. Scontata ovviamente la presenza di una versione quadrifoglio che potrebbe stupire per le sue prestazioni. Si vocifera ad esempio di una potenza complessiva di oltre mille cavalli. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito del debutto di questo modello che dovrebbe avvenire già nel corso del 2026. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo clamoroso ritorno nella gamma di Alfa Romeo nel corso dei prossimi mesi. Si dice infatti che già a settembre potrebbero arrivare notizie importanti a proposito del futuro dello storico marchio milanese che il gruppo Stellantis vuole trasformare nel suo brand premium globale.