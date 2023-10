Alfa Romeo: in arrivo un SUV a tre file pensato per gli Stati Uniti

Importanti rivelazioni da parte del numero uno di Alfa Romeo per il Nord America. Larry Dominique parlando nelle scorse ore con News Week ha rivelato che la casa automobilistica del Biscione ha intenzioni serie per quanto riguarda gli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di sfondare definitivamente nel mercato premium più importante al mondo. Questo allo scopo di diventare il brand premium globale di Stellantis. Dominque ha confermato che nei prossimi 6 anni sono in arrivo ben 5 nuovi modelli. News Week ha anche affermato che gli ingegneri dello storico marchio milanese hanno anche confermato che tra queste nuove vetture che faranno parte della gamma del Biscione ci sarà spazio anche per un terzo SUV dopo Tonale e Stelvio. Si tratterà di un SUV di grandi dimensioni con tre file di sedili pensato appositamente per fare bene in quel mercato.

Dagli Sati Uniti arrivano conferme: nei prossimi anni in arrivo un Alfa Romeo E-SUV di grandi dimensioni con tre file di sedili

Si dovrebbe trattare di uno dei due modelli di segmento E di cui si parla con insistenza per il futuro. Il primo ad arrivare dovrebbe essere una berlina coupé che vedremo nel 2027. Per quanto riguarda il secondo, che dovrebbe arrivare nel 2028 si tratterà di questo famoso E-SUV che sarà lungo circa 5 metri. Al momento non è chiaro se questo veicolo sarà venduto anche in Europa. Ipotizziamo di si anche se molto probabilmente avrà mercato soprattutto in Nord America. Sarà ovviamente il modello più lussuoso tra quelli presenti nella gamma del Biscione ed esteticamente parlando si cercherà comunque di dare a questo modello un design sportivo. Questo nonostante le dimensioni imponenti.

Il Nord America è uno dei due mercati principali dell’Alfa Romeo, insieme all’Europa. Il Biscione vende veicoli altrove, tra cui Cina e America Latina, ma è l’unico marchio globale premium per Stellantis. Maserati infatti è considerato il marchio di lusso globale. “Il Nord America rappresenta probabilmente circa la metà, o poco meno della metà delle vendite rispetto all’Europa. Ma sono anche un anno avanti a noi con Tonale. Hanno lanciato Tonale a metà del ’22. Noi lo abbiamo appena lanciato adesso. Quindi il Nord America rappresenta probabilmente circa il 30% del business globale e da questo punto di vista è in crescita”, ha affermato Dominique.

La sua strategia nordamericana è comprensibilmente cambiata negli ultimi dieci anni. Il piano originale era quello di far crescere il marchio qui con più veicoli negli anni 2010. Ma poi l’investimento ha subito un rallentamento prima della fusione con Stellantis. “Quando sono arrivato nel 2021 avevo un paio di obiettivi chiave: generare profitti, puntare sulla qualità e sulla soddisfazione del cliente, costruire stabilità attorno al marchio e poi pianificare il futuro. Nei primi due anni e mezzo abbiamo aumentato il prezzo medio delle transazioni circa il 26%“, ha detto Dominique.

Alfa Romeo E-SUV

Inoltre Alfa Romeo è passato dal penultimo posto nell’indice di soddisfazione delle vendite di JD Power fino al numero uno. È passato dall’ultimo posto nell’indice di soddisfazione dei clienti di JD Power al secondo in appena un anno e mezzo. Si è classificata al primo posto anche per la qualità iniziale nel segmento premium”.

“E il motivo per cui ciò è importante è che se non soddisfi questi criteri fondamentali, non puoi entrare nella lista dei presi in considerazione dai clienti premium indipendentemente dalla tua consapevolezza. Volevamo costruire questi fondamenti e ora con l’arrivo di Tonale sul mercato e con la nostra spinta verso l’elettrificazione con le prossime Stelvio e Giulia stiamo davvero facendo avanzare il marchio. Siamo stabili, siamo redditizi, offriamo qualità. Quindi ora si tratta di ottenere una crescita della gamma,” ha concluso Dominique.