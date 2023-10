Fiat 500X si prepara all’addio nel 2024, Jeep Renegade nel 2025

Di recente Stellantis ha chiarito quello che sarà il suo cronoprogramma per lo stabilimento di Melfi. Ciò è avvenuto durante un incontro con i rappresentanti sindacali. Oltre ai 5 nuovi modelli la cui produzione avverrà nel 2024, 2025 e nel 2026 si è parlato dei dolorosi addii di Fiat 500X e Jeep Renegade. Le due auto sono attualmente prodotte in quella fabbrica insieme alla Jeep Compass e dopo una lunga e onorata carriera presto andranno in pensione.

Fiat 500X e Jeep Renegade si preparano a dire addio

La prima a salutare sarà la Fiat 500X che dovrebbe interrompere la sua produzione entro la fine del 2024. Circa un anno dopo e cioè entro la fine del 2025 dirà addio anche la Jeep Renegade. Al momento non è chiaro il destino dei due modelli. Per quanto riguarda la Jeep Renegade dovrebbe ricevere una erede ma non è detto che si chiamerà ancora Renegade. Quasi certamente questa auto che prenderà il suo posto sarà solo elettrica al 100 per cento e si differenzierà dalla Avenger per dimensioni leggermente maggiori e per una maggiore vocazione alla guida fuoristrada.

Per quanto riguarda invece Fiat 500X non dovrebbe avere eredi diretti. Ricordiamo che nel segmento B Fiat avrà due crossover nuovi. Il primo lo conosciamo già: si tratta della Fiat 600 che è stata svelata lo scorso 4 luglio e che viene offerta sia in versione elettrica che ibrida. Il secondo crossover nel segmento sarà la nuova Fiat Panda che invece verrà svelata nel corso del prossimo anno, forse l’11 luglio 2024. Si tratterà di un crossover lungo circa 4 metri dalle forme squadrate. Questa auto sarà una delle prime elettriche low cost di Stellantis in Europa con un prezzo inferiore ai 25 mila euro al netto di incentivi.

Dunque Fiat 500X non dovrebbe ricevere una erede diretta anche se tempo fa si vociferava di un possibile futuro arrivo di una versione più grande che veniva soprannominata Fiat 500XL. Vedremo dunque che novità ci saranno in proposito nel corso dei prossimi mesi. Nel segmento C comunque Fiat lancerà anche un altro crossover attualmente soprannominato nuova Fiat Multipla. Per quanto riguarda invece lo stabilimento di Melfi, nei prossimi anni saranno 5 le nuove auto prodotte. Due modelli saranno di DS Automobiles, uno ciascuno di Jeep, Opel e Lancia. Per Jeep si dovrebbe trattare dell’erede di Compass. Questo modello convivrà per qualche tempo con l’attuale generazione che riceverà a breve una versione finale. Quanto alle auto di Opel e Lancia si dovrebbe trattare delle nuove Opel Manta e Lancia Gamma.