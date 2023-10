Peugeot è sempre più leader del mercato automobilistico portoghese

Alla fine del terzo trimestre del 2023, Peugeot ha rafforzato la sua leadership nel mercato automobilistico portoghese, vendendo 20.789 veicoli passeggeri e commerciali leggeri nei primi nove mesi dell’anno, aumentando la sua quota di mercato al 12,0 per cento rispetto all’11,8 per cento di un anno fa (crescita delle vendite del 33,9 per cento dati ACAP). All’inizio dell’ultimo trimestre dell’anno, il Leone è la marca più venduta, con oltre 6.000 vetture alle spalle del secondo posto.

Con 20.789 unità vendute Peugeot rafforza la sua posizione di leader nel mercato auto del Portogallo

Anche nel mercato delle autovetture Peugeot è leader. Dopo i primi nove mesi del 2023, il marchio ha venduto 17.253 unità (+ 35,6 per cento) e ha aumentato la propria quota di mercato all’11,3 per cento (era 11,1 per cento nello stesso periodo dell’anno scorso). Tutti best-seller, i modelli che maggiormente contribuiscono alla preferenza del portoghese per la casa del Leone sono la 2008 – la cui nuova generazione è appena stata lanciata in Portogallo – con 5.674 unità vendute tra gennaio e settembre, la 208, con 5.312 vendite e la 308 It è il terzo modello del leone più venduto sul mercato delle autovetture con 2.582 immatricolazioni. Entro la fine dell’anno, le nuove 308 e 308 SW vedranno rafforzata la loro offerta con il lancio di versioni 100 per cento elettriche.

Peugeot è anche il marchio leader nelle vendite tra i Veicoli Commerciali Leggeri, con 3.536 unità consegnate ai suoi clienti professionali. La quota del Marchio in questo mercato è salita al 17,5 per cento, rispetto al 16,5 per cento registrato a questo punto del 2022. Partner resta irraggiungibile tra i suoi pari, registrando, ad oggi, un totale di 3.128 veicoli commercializzati. In un mercato elettrificato (100 per cento elettrico + ibrido plug-in) che rappresenta già il 27 per cento delle vendite di auto in Portogallo, la casa francese mantiene il suo focus sull’elettrificazione e investe in una gamma elettrificata in continua evoluzione.

Il marchio dimostra ancora una volta la sua posizione di riferimento come leader nell’elettrificazione tra i costruttori generalisti e a settembre più di 1 Peugeot su 4 vendute in Portogallo era LEV (Battery Electric and Plug-in Hybrid). Il brand di Stellantis resta il primo marchio generalista nella classifica nazionale delle vendite, nel mercato LEV a basse emissioni (BEV+PHEV), avendo registrato, ad oggi, un volume di 4.159 veicoli, con una quota dell’8,9 per cento).

Sul versante BEV, Peugeot rafforza il suo status di leader del mercato generalista nel settore VP+LCV, posizionandosi anche come il secondo marchio più venduto in termini assoluti. Ad oggi ha venduto complessivamente 2.576 veicoli, per una quota del 9,4 per cento. È anche leader generale nel mercato VP-BEV , con un totale di 2.050 veicoli, e leader assoluto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri 100 per cento elettrici, con una quota del 29,6 per cento e un volume di 526 veicoli.