La Peugeot e-208 GTi sarà presentata alla prossima 24 Ore di Le Mans 2025

Del ritorno sul mercato dell’iconica caratterizzazione sportiva GTi in casa Peugeot se ne parla con maggiore insistenza da inizio anno. Un lasso di tempo in cui la Peugeot e-208 GTi si è fatta sempre più largo, fino ad essere ufficialmente confermata anche dal nuovo CEO del Costruttore del Leone Alain Favey.

Sebbene lo stesso Favey aveva ammesso che le tempistiche relative al debutto della prossima Peugeot e-208 GTi risultavano abbastanza ristrette, secondo quanto riportato dagli informati francesi de L’Argus la presentazione al grande pubblico sarebbe pressoché imminente. Su L’Argus si legge infatti che la prossima e-208 GTi sarà presentata in occasione della prossima 24 Ore di Le Mans in programma fra il 14 e il 15 giugno prossimi.

Il precedente sviluppo della e-208 PSE era stato messo da parte dal costruttore francese nel 2021. Tuttavia, l’addio di Carlos Tavares dalla posizione i CEO di Stellantis ha permesso di rimettere in discussione alcuni progetti accantonati fin troppo presto. Come già stanno facendo altri competitor, con la Peugeot e-208 GTi, attesa ufficialmente a partire dal 2026, il Costruttore del Leone punta alla popolarità della sua caratterizzazione sportiva per eccellenza per generare il necessario entusiasmo nel pubblico. Pur ragionando su un modello puramente elettrico.

La Peugeot e-208 GTi dovrebbe adottare il noto propulsore elettrico da 280 cavalli di potenza

È lecito attendersi che la nuova Peugeot e-208 GTi debutterà contando sul già noto propulsore Emotors M4 da 280 cavalli di potenza che Stellantis utilizza sulle Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce e sulla nuova Lancia Ypsilon HF. Proprio la nuova compatta del costruttore torinese potrebbe garantire la base di partenza al progetto della futura e-208 GTi. La Ypsilon HF potrà contare infatti sulla disponibilità di un differenziale a slittamento limitato e su un impianto frenante ottimizzato per garantire spazi di arresto commisurati con gli importanti valori di potenza disponibili; caratteristiche che lecitamente potremmo facilmente rivedere sulla prossima Peugeot e-208 GTi.

L’ultima Peugeot 208 GTi

La principale concorrente, su scala nazionale, della prossima Peugeot e-208 GTi sarà la Alpine A290 che sta piacendo molto al di là delle Alpi. Il fatto che, come riporta L’Argus, si siano drasticamente ridotte le tempistiche di attesa fra l’annuncio del CEO di Peugeot e la probabile presentazione della e-208 GTi alla prossima 24 Ore di Le Mans è sinonimo del fatto che il progetto PSE congelato nel 2021 si trovasse in una fase di sviluppo particolarmente avanzata. Va detto poi che la nuova generazione di Peugeot e-208 comincerà ad essere prodotta durante la seconda metà del 2027, basandosi sulla nuova piattaforma condivisa STLA Small, cosa che condurrebbe a una nuova generazione della variante GTi a stretto giro di posta. Il fatto che si stia accelerando appare quindi assai probabile. Non ci resta che attendere un mese.