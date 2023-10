Nuova Alfa Romeo Giulietta: un po’ Brera e un po’ Tonale in un video

La nuova Alfa Romeo Giulietta non è una delle novità previste dal marchio italiano, che ha annunciato un piano di rilancio con un nuovo modello all’anno fino al 2028. La compatta del Biscione, che ha debuttato nel 2010 e ha subito un restyling nel 2016, è uscita di produzione nel 2020. Sebbene a lungo si era ipotizzato che la possibilità che questa auto tornasse con una nuova generazione potesse essere concreta, pare che le cose andranno diversamente.

In un video immaginato il design di una nuova Alfa Romeo Giulietta immaginata come un mix tra la Brera e Tonale

Infatti la posizione occupata da Giulietta in questo momento è stata presa da Alfa Romeo Tonale all’interno della gamma della casa automobilistica. Per il futuro si parla di una nuova Alfetta come alternativa a Tonale nel segmento C e dunque di una nuova Alfa Romeo Giulietta non si parla più. Nonostante ciò sono in tanti a sperare in un ripensamento e altrettanti si domandano come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo Giulietta.

In un video pubblicato qualche tempo fa a questa domanda ha provato a fornire la propria personalissima risposta il designer e architetto Tommaso D’Amico che ha provato a immaginare il design della futura generazione della Giulietta, basandosi sulle ultime tendenze stilistiche del marchio e sui modelli già presentati o in arrivo. Il risultato è una vettura che mescola elementi della coupé Brera, del SUV Tonale e della berlina Giulia, creando un mix di eleganza, sportività e modernità.

Il frontale della nuova Alfa Romeo Giulietta riprende il muso del Tonale, il SUV compatto che sarà lanciato nel 2022. Si notano i fari a LED sottili e affilati, la calandra trilobata con il logo del Biscione al centro e le prese d’aria laterali. Il cofano è bombato e muscoloso, mentre il parabrezza è inclinato per dare slancio alla silhouette.

La fiancata della nuova Alfa Romeo Giulietta 2024 richiama invece la coupé Brera, che ha segnato la storia del marchio tra il 2005 e il 2010. Si notano le linee tese e pulite, le maniglie delle porte integrate nella carrozzeria, i passaruota pronunciati e i cerchi in lega dal design sportivo. La linea di cintura è alta e si raccorda con il montante posteriore, creando un effetto da coupé a tre porte.

Il posteriore della nuova Alfa Romeo Giulietta 2024 riprende invece la berlina Giulia, la vettura che ha segnato il ritorno del marchio nel segmento D nel 2016. Si notano i fanali a LED orizzontali e sottili, lo spoiler integrato nel cofano del bagagliaio, il logo del Biscione al centro e il doppio terminale di scarico. Il paraurti è scolpito e aerodinamico, mentre il lunotto è ampio e curvo.

La nuova Alfa Romeo Giulietta nel caso di ritorno sarebbe basata sulla nuova piattaforma STLA Medium di Stellantis e offrirebbe solo motori elettrici al 100 per cento. La vettura dovrebbe essere dotata anche di sistemi di assistenza alla guida di livello 3, che consentono al conducente di delegare alcune funzioni all’auto in determinate condizioni.

La nuova Alfa Romeo Giulietta è destinata dunque a rimanere una pura creazione digitale dato che il marchio del Biscione sembra puntare su altre auto per riconquistare il pubblico con una gamma rinnovata e tecnologica.