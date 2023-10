Fiat registra una quota di mercato del 23% a settembre in Brasile

Leader del mercato brasiliano da gennaio 2021, Fiat ha concluso un altro mese al primo posto. A settembre, il marchio ha raggiunto una quota di mercato del 23 per cento (è il terzo mese dell’anno in cui ha raggiunto o più il 23 per cento) e più di 43.224 unità immatricolate, ovvero 13.404 veicoli davanti al secondo posto. In questo modo, il marchio ha ampliato il proprio vantaggio e ha inserito ancora una volta tre modelli tra i dieci modelli più venduti in Brasile.

A settembre Fiat si è aggiudicata il primo posto nelle vendite al dettaglio in Brasile

Come spesso accade negli ultimi tempi, l’auto più venduta in Brasile è stata la Fiat Strada, con 12.834 unità immatricolate e una quota di mercato del 7 per cento, che rappresenta la percentuale più alta del modello da settembre dello scorso anno. In settima e ottava posizione, una doppietta delle berline del marchio: Mobi, con 6.016 immatricolazioni e Argo, con 5.938. Vale anche la pena ricordare che, tra i modelli prettamente sportivi, Fiat si è assicurata la leadership nel mese di settembre con l’immatricolazione di 232 unità Pulse Abarth, il 26% in più rispetto al secondo posto.

Anche Fiat ha celebrato la sua leadership in diversi segmenti nel mese di settembre, che è stato il mese migliore per il marchio dell’anno tra i veicoli commerciali leggeri con una quota del 47 per cento. Tra i furgoni, la prima posizione è stata mantenuta con la vendita di 2.889 unità e una quota incredibile del 52,2 per cento nel segmento. Inoltre, per il terzo mese consecutivo il marchio continua ad aumentare la propria quota tra i pick-up con il binomio Strada e Toro, totalizzando 16.877 unità e una quota nel segmento del 46,2 per cento. A completare la leadership, tra le berline, ancora una volta si è distinta Fiat con 11.959 vendite e il 23,4 per cento della categoria.

Nella vendita al dettaglio, il marchio continua a essere leader con una quota di mercato del 16,7 per cento nel canale e oltre 14.558 unità immatricolate. Il primo posto è assicurato anche nelle vendite dirette, con una quota del 28,4 per cento e 28.666 unità registrate sul canale, con un notevole vantaggio di 9.406 unità rispetto al più vicino concorrente.

“Per il secondo mese consecutivo abbiamo raggiunto una quota di mercato importante, pari al 23 per cento, il che significa che quasi 1 veicolo su 4 venduto in Brasile è Fiat, motivo di enorme orgoglio per l’intero team. Ciò si riflette negli ottimi risultati del mese, con la leadership sia nelle vendite al dettaglio che dirette, nonché nei segmenti delle berline, dei pick-up e dei furgoni, mantenendo anche Strada come l’auto più venduta nel Paese. E le buone notizie non finiscono qui, poiché a ottobre avremo l’arrivo della nuova Fastback Abarth per aggiungere ancora più veleno al nostro portafoglio in Brasile”, afferma Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth nell’America meridionale.

Nei risultati generali del 2023, Fiat continua a guidare il mercato con una quota di mercato del 22,1 per cento e oltre 339.916 unità immatricolate, quasi 100 mila unità davanti al secondo posto. Confrontando il risultato cumulato da gennaio a settembre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, le vendite di veicoli sono cresciute del 9,7 per cento, mentre Fiat è cresciuta dell’11%, rimanendo al di sopra della media del mercato.

Il marchio ha inoltre consolidato il primo posto in diversi segmenti, come le berline con 102.634 unità e una quota del 23,7 per cento, i furgoni con 17.079 unità con una quota del segmento del 41,8% e i camioncini con 124.738 unità e il 43,5 per cento del segmento. Fiat Strada, che recentemente ha guadagnato più prestazioni con un nuovo motore turbo flex, modifiche al design e persino una nuova versione, rimane leader da inizio anno con 86.635 unità immatricolate nel 2023. Mobi ha guadagnato un posto, essendo la sesta più venduta vettura dell’anno con 51.633, oltre alla Argo, che ha mantenuto l’ottavo posto con 50.909.