Citroën pronta a entrare in Formula E al posto di Maserati

Citroën potrebbe sostituire Maserati in Formula E già dalla prossima stagione, secondo fonti di The Race. Stellantis Motorsport starebbe ancora definendo i dettagli, ma l’ingresso di Citroën nel campionato elettrico sembra imminente. Dopo il successo nel Mondiale Rally 2019 con nove titoli piloti grazie a Sébastien Loeb, Citroën si è concentrata su giovani talenti nelle categorie WRC2 e WRC3. Stellantis sta inoltre valutando piani a lungo termine per far correre Citroën e Opel nella Formula E Gen4. DS Automobiles potrebbe invece continuare la sua presenza, portando a tre i marchi Stellantis coinvolti dal 2026.

Le richieste tardive rivolte a Stellantis per nominare i suoi marchi tramite la divisione motorsport hanno causato ripercussioni dopo le dimissioni dell’AD Carlos Tavares. Due settimane fa, Antonio Filosa, ex capo Jeep e responsabile Stellantis North America, è stato nominato CEO con entrata in servizio ufficiale dal 23 giugno. Stellantis aveva indicato Maserati come produttore per la Gen4, ma è improbabile che il nome Maserati compaia. Un sostituto, probabilmente Citroën o Opel, sarà confermato entro l’anno, anticipando l’inizio della Gen4. Questo potrebbe portare fino a sei vetture Stellantis a gareggiare in Formula E, con un approccio diverso dal programma Maserati attuale.

La gestione del team è attualmente sotto Monaco Sports Group, ex Venturi, ma il futuro resta incerto. Dopo che gli ex proprietari Scott Swid e José Aznar hanno ceduto il controllo a marzo, il team è ancora alla ricerca di un acquirente. Un accordo preliminare con l’imprenditore americano Brooklyn Earrick, emerso a febbraio, non si è concretizzato per condizioni non soddisfatte, lasciando la squadra in difficoltà finanziarie. Nonostante l’interesse di vari investitori, al momento non ci sono accordi concreti. La possibile acquisizione della dodicesima licenza da parte di un marchio Stellantis è complicata dalla recente disponibilità del team NEOM McLaren.

Stellantis attualmente non possiede una licenza diretta in Formula E, preferendo collaborare con team come Virgin, Techeetah, Penske e MSG. È previsto il debutto di Opel e Citroën nel 2026, mentre DS Automobiles potrebbe uscire gradualmente dalla competizione o proseguire tramite un altro team cliente, potenzialmente collegato al NEOM McLaren, che ha annunciato il suo ritiro dopo il ritiro del finanziatore principale. Ian James di McLaren sta valutando con Stellantis un possibile ingresso. Penske, attuale detentore della licenza DS, esplora una collaborazione con Porsche per Gen4 e la costruzione di un propulsore, ma non risulta ancora registrata come produttore Gen4.