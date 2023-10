Alfa Romeo: ancora vita lunga per il motore V6

Alfa Romeo, il famoso marchio italiano di auto sportive, ha confermato che continuerà a produrre il motore V6, uno dei suoi punti di forza, nonostante le normative sempre più severe sulle emissioni. Si tratta di un motore a benzina da 2,9 litri, che sviluppa 510 CV e 600 Nm di coppia, e che equipaggia le versioni Quadrifoglio della berlina Giulia e del SUV Stelvio.

Il numero uno di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato ha confermato che anche nella seconda metà del decennio ci sarà spazio per il V6

Il motore V6 di Alfa Romeo è stato progettato in collaborazione con Ferrari e si distingue per le sue prestazioni e il suo sound. Il motore è in grado di spingere la Giulia Quadrifoglio da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 307 km/h. Il motore è anche dotato di un sistema di disattivazione dei cilindri, che permette di ridurre i consumi e le emissioni quando non si richiede la massima potenza.

Il motore V6 di Alfa Romeo dovrà però adeguarsi alle nuove normative Euro 7, che entreranno in vigore nel 2025 e che imporranno limiti più stringenti sulle emissioni di CO2 e di NOx. Per farlo, Alfa Romeo dovrà introdurre alcune modifiche al motore, come l’adozione di un filtro antiparticolato, di un sistema ibrido leggero e di un catalizzatore più efficiente.

Alfa Romeo ha dichiarato di essere fiduciosa di poter mantenere il motore V6 nel suo listino, senza compromettere le sue caratteristiche distintive. Ricordiamo che comunque con la nuova generazione di Giulia che sarà svelata entro la fine del 2025 la vettura disporrà solo di motori elettrici al 100 per cento e lo stesso accadrà anche con la nuova generazione di Stelvio che dovrebbe debuttare entro la fine del 2026. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.