Una nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio elettrica superpotente è quello che ci vuole?

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà la futura top di gamma della seconda generazione della celebre berlina della casa automobilistica del Biscione il cui debutto dovrebbe avvenire nei prossimi anni, esattamente tra il 2025 e il 2026. Di questa auto sappiamo che sarà solo elettrica al 100 per cento e che utilizzerà la piattaforma STLA Large. La vettura dovrebbe avere uno stile più sportivo e coupeggiante rispetto al modello attuale. Questo almeno secondo le più recenti indiscrezioni trapelate sul web dai soliti bene informati.

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: la vettura sarà lussuosa e super potente ed è proprio quello che ci vuole per il brand milanese

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio elettrica sarà una vettura super potente. Questo almeno ha lasciato intendere il numero uno del marchio milanese, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato che come al solito dice e non dice. Questa auto dunque potrebbe avere caratteristiche davvero impressionanti. Si parla ad esempio di un motore da oltre mille cavalli, autonomia di circa 800 km e tempi di ricarica super veloci. Basteranno circa 18 minuti per ricaricare questa auto dallo 0 all’80 per cento della sua autonomia.

Ovviamente se queste caratteristiche saranno confermate anche nella versione di produzione della nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ci troveremo davanti ad una vettura di altissimo livello che non avrebbe nulla da invidiare alla concorrenza tedesca di Audi, BMW e Mercedes ma anzi potrebbe addirittura sbaragliarla. Questa auto dunque potrebbe essere un vero toccasana per quelle che sono le speranze e le velleità della casa automobilistica del Biscione di trasformarsi in un vero e proprio brand premium globale come nei desideri del gruppo Stellantis. In particolare per raggiungere questo obiettivo si dovrà fare bene in mercati chiave come Stati Uniti e Cina.

Dunque una nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio con tali caratteristiche servirebbe di certo ad aumentare il prestigio del marchio nel mondo. Vedremo dunque a proposito di questa auto che novità emergeranno nel corso dei prossimi mesi. Del resto a breve dovrebbe iniziare lo sviluppo del modello e agli inizi del prossimo anno non ci sorprenderemmo di vedere le prime foto spia del prototipo camuffato di questa auto che sicuramente farà parlare a lungo di se nel mondo dei motori oltre ad avere ancora per molti anni un ruolo centrale all’interno della gamma della casa automobilistica milanese che nei prossimi anni subirà una vera e propria rivoluzione con un nuovo modello in arrivo ogni anno a partire da un nuovo SUV compatto ancora senza nome che sarà lanciato a metà del prossimo anno.