La Ferrari 812 GTS Tailor Made con sedute dall’aspetto vintage

Gli specialisti del programma Tailor Made hanno messo mano su un’altra Ferrari 812 GTS, dando vita a una nuova interpretazione esclusiva del modello, che intercetta fedelmente i gusti di chi ne ha commissionato l’esecuzione. Nell’esemplare trattato, una varietà di elementi formano uno spettro di stili diversi, che si uniscono per creare un design unico, vestito in Azzurro Met 505C. Il colore scelto non è usuale per una supercar del “cavallino rampante”, ma serve a mettere in risalto l’eleganza della composizione.

Nell’abitacolo si coglie una miscela di modernità e di vissuto. In particolare, le sedute hanno un aspetto vintage, con ribbing verticale agli inserti. L’intenso cuoio Blue Heritage, che veste una parte significativa degli spazi coperti, viene bilanciato dai vibranti dettagli in Argento Kvadrat, per un intrigante gioco di contrasti. Anche questo concorre al carattere dell’opera. Ancora una volta gli specialisti della casa di Maranello hanno svolto un lavoro di qualità.

Destinataria degli interventi, come dicevamo, è stata una Ferrari 812 GTS. Questa vettura, scaturita dal magico atelier emiliano, è un’opera d’arte meccanica che si distingue per la sua sinfonia di potenza, eleganza e prestazioni senza compromessi. Riferendosi ad essa si può parlare di una creatura audace, di una dichiarazione di amore per la tradizione e la purezza endotermica, che risuona con la passione e il talento italiani.

Cuore pulsante del modello è un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, che canta una melodia inebriante, capace di toccare le corde dell’anima. Una sinfonia meccanica, un’ode alla perfezione, che si manifesta attraverso la grinta dei suoi 800 cavalli di razza, custoditi sotto il lungo cofano anteriore. Una promessa di prestazioni strabilianti, tradotta in fatti fisici. Il propulsore è da antologia: una meraviglia meccanica che andrebbe preservata con l’attenzione e il rispetto che l’Unesco riserva ai Tesori dell’Umanità.

Questa spider è una fucina di emozioni, che consente di esplorare la poesia delle sue note mentre il vento accarezza i capelli. In pista si può esplorare la potenza pura e sonora di questo gioiello meccanico, ma la strada è il suo regno. Qui basta muoversi, come è giusto che sia, nel pieno rispetto del codice della strada, per vivere una dimensione di benessere davvero unica.

Rispetto alla 812 Superfast, da cui mutua la base meccanica, la Ferrari 812 GTS si propone alla vista con note stilistiche meno intriganti, almeno a mio avviso, ma da scoperta ha un design di senso compiuto. In più regala i brividi della marcia en plein air, aprendo le porte a un nuovo mondo sensoriale.

Ogni viaggio è un’avventura dei sensi, destinata a fissarsi perennemente nel cuore. In un’epoca in cui motorizzazioni ibride ed elettriche sembrano destinate a dominare la scena, la Ferrari 812 GTS è un richiamo al fascino inebriante dell’endotermico. È una celebrazione della potenza pura, un’ode alla tradizione automobilistica che la casa di Maranello ha sempre onorato. Con questo modello, il “cavallino rampante” resta fedele alla sua eredità, offrendo un’esperienza di guida che soddisfa i veri amanti dell’automobilismo.

La carrozzeria del modello in esame, oltre che bella, è pure molto efficace sul piano aerodinamico. I suoi tratti e i suoi volumi sfidano il vento con grazia e precisione. Ogni dettaglio è stato curato con un’attenzione maniacale. La magia della Ferrari 812 GTS si completa quando si apre il tetto retrattile. In quel momento, il conducente e il passeggero si immergono completamente nella sensazione di libertà che solo una spider può regalare. La perdita della copertura fissa non comporta alcun compromesso sulla rigidità strutturale, garantendo una guida precisa e reattiva.

All’interno, la bellezza e l’artigianato italiani sono evidenti ad ogni sguardo. I sedili sportivi avvolgenti sono rivestiti in pelle pregiata e il cruscotto rappresenta una combinazione perfetta di tecnologia e tradizione. Ogni elemento dell’abitacolo è stato progettato con l’obiettivo di offrire al driver un’esperienza di guida eccezionale. La potenza del V12 è travolgente: così l’auto ha una spinta pazzesca e un carattere unico, accompagnati da una colonna sonora che risuona nell’anima del conducente. Ma la 812 GTS è anche una gran turismo raffinata, capace di affrontare lunghe distanze con il massimo comfort e stile. Questa combinazione di potenza e comfort la rende eccezionale.

Non è solo una supercar, ma un’auto che può essere guidata quotidianamente con il massimo piacere. La tecnologia sottostante è all’avanguardia, con sistemi avanzati di controllo della trazione e della stabilità che consentono al conducente di sfruttare la potenza del dodici cilindri, in totale sicurezza. La Ferrari 812 GTS è una dichiarazione di intenti, un’opera d’arte su ruote che celebra la passione per la guida e il talento nella progettazione. È una supercar che offre emozioni pure e prestazioni straordinarie. Può essere inoltre ampiamente personalizzata, grazie al programma Tailor Made. L’esemplare in esame ce ne offre una conferma.

Foto | Profilo Facebook Ferrari