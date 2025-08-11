Nuova Alfa Romeo Sprint Gt: su base Maserati GranTurismo con motore Nettuno potrebbe davvero spaccare

L’artista digitale Mirko del Prete ha recentemente realizzato un render della nuova Alfa Romeo GT Sprint, un progetto che unisce passato e presente in un omaggio raffinato al design italiano degli anni ’60. Basata sulla piattaforma della nuova Maserati GranTurismo, questa interpretazione immaginaria, che è stata pubblicata nelle scorse ore sulla pagina Instagram del creatore digitale, propone una vettura in serie limitata che celebra l’eleganza senza tempo delle granturismo classiche, combinando linee esterne sinuose e raffinate con interni dal sapore vintage.

Ecco come potrebbe apparire il design di una nuova Alfa Romeo GT Sprint su base Maserati GranTurismo

La nuova Alfa Romeo GT Sprint si distingue non solo per il richiamo stilistico, ma anche per la meccanica di alto livello: nel concept è infatti previsto il motore V6 Nettuno, noto propulsore ad alte prestazioni, abbinato a un inedito cambio manuale, scelta che valorizza ulteriormente l’esperienza di guida tradizionale e coinvolgente. Questa combinazione rende il render di Mirko del Prete non solo un tributo estetico, ma anche un’idea concreta di come il fascino del passato possa sposarsi con l’innovazione tecnica di oggi.

Ovviamente è solo un’ipotesi di un designer indipendente che difficilmente troverà spazio sul mercato dato che la casa automobilistica del biscione punta su altri modelli per incrementare le sue vendite. Pur trattandosi di una proposta artistica, il render della nuova Alfa Romeo GT Sprint conferma comunque l’interesse crescente per reinterpretare i modelli storici in chiave moderna, offrendo una visione intrigante del futuro possibile per il marchio del Biscione.

Vedremo se in futuro ci sarà spazio per qualcosa di simile nella gamma di Alfa Romeo. Prima però la casa milanese dovrà aumentare vendite e quote di mercato con modelli più di sostanza come le nuove Tonale, Giulia e Stelvio oltre ad un E-CUV in arrivo entro fine decennio e forse anche una vettura più compatta che si collocherà tra Junior e Tonale.