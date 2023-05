Ferrari 812 Superfast: la sua erede avvistata con carrozzeria definitiva

L’erede di Ferrari 812 Superfast è stata già avvistata diverse volte in versione prototipo camuffato, ma tutte queste foto mostravano muli di prova che indossavano la carrozzeria della Ferrari Roma modificata. La nuova super car del cavallino rampante con motore V12 è entrata nella fase di sviluppo successiva poiché un prototipo è stato ora catturato dai fotografi di Derek Cornelissen con la carrozzeria di produzione. Per questo motivo il Cavallino Rampante ha deciso di mimetizzare pesantemente il veicolo per celare meglio il design definitivo.

Primo avvistamento con carrozzeria definitiva per il prototipo dell’erede di Ferrari 812 Superfast

L’assenza di adesivi gialli ad alta tensione ci porta a credere che la coupé ad alte prestazioni non sarà un ibrido. Se la nostra ipotesi è corretta, questo sarà uno degli ultimi modelli Ferrari V12 a eliminare l’elettrificazione, a meno che non abbia una configurazione mild-hybrid. Anche con la mimetica pesante, è abbastanza chiaro che il successore della 812 non sarà una Roma a dodici cilindri, anche se la linea del tetto spiovente è simile.

Sbirciando attraverso la mimetica nella parte anteriore di questa erede della Ferrari 812 Superfast ci sono enormi prese d’aria che non trovano spazio su una Roma, che utilizza un motore V8 più piccolo. La parte posteriore sembra un po’ incompiuta poiché manca il pezzo di rifinitura attorno al doppio scarico, ma notiamo che il portellone ha una forma diversa rispetto a quello della Roma. È dolcemente curvo dove incontra le luci posteriori piuttosto che essere piatto. Nel complesso, il prototipo ci dà l’impressione di un’auto dall’aspetto più aggressivo.

Quando finalmente l’erede della Ferrari 812 Superfast sarà rivelata ci aspettiamo un motore V12 ancora più potente di quello presente nella Ferrari 812 Competizione. La Ferrari ha già detto di avere il know-how per sbloccare cavalli extra oltre agli 830 CV già presenti. Allo stesso modo, anche la coppia potrebbe aumentare leggermente.

Poiché la Ferrari ha appena iniziato a testare il successore della Ferrari 812 Superfast con la propria carrozzeria, ciò ci porta a pensare che il debutto ufficiale di questa attesa super car non avrà luogo nel prossimo futuro. La casa automobilistica di Maranello ha promesso di rivelare quattro modelli quest’anno, con tre rimasti da quando ha debuttato la Ferrari Roma Spider.

Una di queste dovrebbe essere questa proprio questa auto, insieme a una SF90 Stradale hardcore. Ricordiamo infine che il nome ufficiale di questo modello deve ancora essere rivelato. Vedremo dunque nei prossimi giorni quali altre novità emergeranno a proposito di questa nuova e attesa Ferrari destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori quando finalmente farà il suo debutto.