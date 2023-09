Fiat Mobi: ecco quando subirà modifiche importanti

Fiat Mobi, una delle auto più economiche vendute in Brasile, ha svelato recentemente la sua gamma 2024, con un aumento di prezzo e poche modifiche rispetto alla versione precedente. Sulla base delle informazioni più recenti sull’utilitaria, le cose dovrebbero rimanere così ancora per molto tempo. Infatti secondo alcune indiscrezioni circolate sulla stampa brasiliana nelle ultime ore, la principale casa automobilistica italiana avrebbe lasciato intendere che non intende apportare modifiche significative al design del modello fino alla metà del 2025 e che le modifiche previste per la gamma 2026 si concentreranno principalmente sugli interni dell’auto.

Solo tra un paio di anni Fiat Mobi dovrebbe ricevere modifiche estetiche importanti

Fiat Mobi potrebbe avere, in futuro, un abitacolo più simile a quello del pickup Fiat Strada, con materiali di migliore qualità utilizzati per rifinire la plancia, linee più moderne e, possibilmente, un nuovo volante, identico a quello attualmente utilizzato sul SUV Fiat Pulse. Per il futuro più immediato, per quanto riguarda il design esterno la casa automobilistica sta pensando di offrire coprimozzi ridisegnati e cerchi in lega dal design aggiornato, questi venduti come optional per la versione Trekking. Ciò nonostante, fino alla linea 2026 non dovrebbero esserci modifiche estetiche relative ai gruppi della Fiat Mobi, né nei fari anteriori né nelle luci posteriori dell’utilitaria.

Per quanto riguarda il motore, buone notizie per chi è stanco del quattro cilindri 1.0 Fire che attualmente si trova sotto il cofano dell’utilitaria. Fiat dovrà adeguarsi alle esigenze della legge Proconve L8 e, per farlo, modificherà la gamma di motori della Fiat Mobi.

Oltre ad applicare una riduzione delle dimensioni del serbatoio del carburante, come previsto dalle nuove norme, la casa automobilistica italiana starebbe pensando anche di mandare in pensione la 1.0 Fire e inserire nella gamma 2026 il più moderno tre cilindri Firefly 1.0. Al momento queste sono solo indiscrezioni, vedremo dunque se nel corso del prossimo anno arriveranno ulteriori conferme che le cose andranno effettivamente così per la city car brasiliana di Fiat che comunque rimarrà sul mercato ancora per diversi anni.