Fiat Pulse e Fastback: Comau introduce nuovi sistemi di assemblaggio

Comau ha dichiarato di aver progettato e installato apparecchiature automatizzate con carrozzeria bianca nello stabilimento Stellantis di Betim e Minas Gerais, in Brasile, come parte di un progetto completo di riorganizzazione per produrre sia Fiat Pulse, il primo SUV del marchio in Brasile, sia Fiat Fastback, il suo primo SUV Coupé e uno dei principali lanci dell’azienda negli ultimi tempi.

Comau ha fornito sistemi di assemblaggio della carrozzeria ad alta velocità

Comau ha fornito sistemi di assemblaggio della carrozzeria ad alta velocità per la carrozzeria principale, i lati della carrozzeria e operazioni di respot in modo da poter produrre due SUV nettamente diversi sulla stessa linea. L’azienda ha integrato 74 stazioni automatiche e 10 manuali con applicazioni digitali di sistemi di visione e apparecchiature chiavi in ​​mano. L’attrezzatura si concentra sulla precisione della geometria e sull’accuratezza della saldatura del sottoscocca e delle fiancate.

Comau ha inoltre utilizzato la messa in servizio virtuale e la simulazione del processo per ottimizzare la progettazione e il riattrezzamento delle complesse linee di saldatura, consentendo test di funzionalità prima della messa in servizio in loco. In questo modo, è stato in grado di anticipare eventuali problemi nel sequenziamento dei robot e nella comunicazione tra robot e PLC.

Creando una visione completa dell’impianto in un ambiente virtuale, gli ingegneri sono stati in grado di identificare i punti di miglioramento, migliorare il monitoraggio dei processi e utilizzare meglio le apparecchiature preesistenti dell’impianto, aspetti essenziali per un approccio efficace dalla progettazione al costo.

L’Industria 4.0 utilizza la tecnologia IO-Link per monitorare l’alimentazione di acqua e aria compressa, consentendo al sistema di fornire analisi dei dati in tempo reale e rilevare eventuali problemi in modo rapido ed estremamente efficace. Consente inoltre la configurazione e il monitoraggio remoto. L’integrazione del software PLC ottimizza la manutenzione e la capacità di condurre attività di backup del robot tramite la rete aziendale aiuta ad aumentare l’affidabilità a lungo termine. La linea è stata progettata per ridurre al minimo i cambi utensile, riducendo i tempi di messa in servizio e gli interventi sulla linea.