Salone dell’auto di Lione 2023: Stellantis espone le sue ultime novità e la sua gamma elettrica

Il Motor Show di Lione 2023 aprirà i battenti questo giovedì. Per 5 giorni i visitatori potranno scoprire l’ampiezza dell’offerta Stellantis e provare anche alcuni modelli. Dall’inizio del 2023 Stellantis in Francia è il numero 1 nelle vendite di modelli elettrici con una gamma diversificata e complementare. Per questo imperdibile incontro con i propri clienti, i marchi si concentrano sui loro nuovi prodotti, alcuni dei quali sono attualmente in arrivo negli showroom:

Tutti i marchi Stellantis saranno a Lione, dal 28 settembre al 2 ottobre 2023

Alfa Romeo: il marchio italiano Premium presenterà la sua gamma completamente rinnovata con le Nuove Giulia e Stelvio oltre al SUV Tonale nella sua inedita versione ibrida plug-in, che completa l’offerta Tonale, il modello con cui il marchio ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’elettrificazione.

DS Automobiles: la Marca Premium di Stellantis espone tutta la sua gamma elettrificata, oltre al prototipo DS E-TENSE Performance, e propone in prova le DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9. Il Marchio accelera così la sua transizione energetica. Dal 2024 tutti i nuovi modelli saranno esclusivamente elettrici al 100%.

FIAT: il marchio continua la sua azione a favore della mobilità urbana e sostenibile, presentando per la prima volta in Francia la Nuova Fiat 600e. Disponibile al lancio in due versioni completamente elettriche, Nuova Fiat 600e La Prima e Fiat (600e) RED, rappresenta una soluzione user-friendly per le famiglie che desiderano vivere appieno la Dolce Vita italiana. Inoltre, la casa italiana di Stellantis estende il bonus ecologico di 7.000 euro a tutti gli acquirenti della Nuova 500 elettrica (indipendentemente dal reddito), permettendo loro di guidare una 500 elettrica a soli 99 euro al mese.

Jeep: la gamma Jeep si presenta nel suo insieme con la Jeep Avenger, eletta “Auto dell’anno 2023” che sarà messa in risalto all’ingresso del salone. Sullo stand i visitatori troveranno anche Jeep Renegade, Compass e Wrangler in versione ibrida e ibrida plug-in 4xe.

Opel: la Nuova Opel Corsa, il best-seller della gamma, viene esposta per la prima volta in Francia nella sua nuova veste . Presenta un design ancora più dinamico ed elegante che incorpora l’imperdibile Opel Vizor, un elemento distintivo dello stile Opel e un nuovo cruscotto interamente digitale.

Peugeot: il marchio, che prosegue il suo percorso verso una mobilità a emissioni zero con un’offerta elettrica per tutti i suoi modelli a partire dal 2025, presenterà la nuova e-2008, e-208 e la versione elettrica della 308 . In questa occasione e per favorire il passaggio al 100% elettrico, PEUGEOT propone condizioni eccezionali su numerosi modelli con l’esclusiva offerta “PEUGEOT noleggio su misura” attraverso il noleggio a lungo termine di una nuova e-2008, ad esempio, a partire da solo 200€ al mese.

Citroën: novità per il 2023, ë – C4 che rappresenta la tabella di marcia del Marchio per offrire una mobilità elettrica ottimista, accessibile, funzionale e responsabile nel prossimo futuro, così come Citroën Ami, che ha rivoluzionato la micromobilità elettrica più di 3 anni fa.

Infine, Stellantis sarà presente al Villaggio Hydrogen con una Peugeot e-Expert Hydrogen. L’offerta Stellantis Hydrogen si adatta perfettamente agli “utenti intensivi” professionali grazie a 400 km di autonomia, ricarica in 3 minuti, zero emissioni e nessun compromesso sulla qualità.