Nuova Opel Corsa è l’utilitaria più bella secondo i tedeschi

Opel Corsa non è solo la piccola vettura più venduta in Germania nel 2021 e nel 2022. Con il suo nuovo aspetto, che include il caratteristico quadrante del marchio Opel Vizor e il cruscotto completamente digitale, è ora ufficialmente la più bella del suo segmento. Lo confermano gli oltre 14.500 lettori di auto motor und sport, che hanno votato la nuova Opel Corsa “Miglior nuovo design del 2023”. E con un netto vantaggio: nella categoria “utilitaria” la stragrande maggioranza dei voti, pari al 53,7%, è andata al bestseller di Opel. Ciò significa che il premio per il design “autonis” va a Rüsselsheim per la seconda volta consecutiva. L’anno scorso la casa tedesca ha avuto la Rocks Electric che ha vinto il premio con un risultato altrettanto convincente nella categoria “Mini Cars”.

Nuova Opel Corsa premiata per il suo design come utilitaria più bella in occasione degli Autonis Design Award in Germania

“La nuova Opel Corsa è chiara e audace dentro e fuori, unisce la praticità al piacere di guida e risveglia emozioni. Inoltre, funziona già in modo puramente elettrico e dà molto slancio alla nostra offensiva elettrica. Noi di Opel siamo molto soddisfatti del voto”, ha affermato il direttore delle comunicazioni Opel Harald Hamprecht, che ha ritirato il premio durante la cerimonia di premiazione a Stoccarda.

La nuova Opel Corsa ha appena festeggiato la sua anteprima mondiale alla IAA Mobility di Monaco, entusiasmando il pubblico. Nella versione Corsa Electric è ora disponibile in due livelli di prestazioni: con 100 kW/136 CV e un’autonomia fino a 354 chilometri e ora con 115 kW/156 CV e fino a 402 chilometri di divertimento di guida locale senza emissioni (secondo WLTP 1 ) . Il nuovo arrivato è elettrizzante sia dentro che fuori a prima vista.

I designer hanno reso la piccola auto bestseller ancora più moderna e raffinata. L’elemento più sorprendente nella vista frontale è l’inconfondibile Opel Vizor, il caratteristico volto del marchio di tutti i nuovi modelli Opel. Questo si trova sul frontale della Corsa e integra visivamente senza soluzione di continuità la griglia del veicolo, i fari a LED sui lati e il fulmine Opel al centro in un unico elemento. Nella vista laterale, il montante C “aperto” sembra far letteralmente galleggiare il tetto sopra il veicolo. E nella parte posteriore, il nome della Corsa appare ora con sicurezza al centro del portellone. La Corsa crea anche un’atmosfera moderna e di benessere negli interni. Il clou qui, sia visivamente che tecnicamente, è il cruscotto completamente digitale opzionale con nuovo infotainment.

La combinazione delle tecnologie più moderne e del design puro e senza compromessi della nuova Opel Corsa ha convinto anche i lettori di auto motor und sport. Per la 18esima volta hanno scelto online i loro design preferiti. Quest’anno hanno votato complessivamente 14.507 partecipanti. C’erano 105 nuovi modelli in undici classi tra cui scegliere.