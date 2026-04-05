Fiat, ad aprile pioggia di offerte: Tipo, Grande Panda, Pandina e 500 Hybrid sotto i 17 mila euro

Aprile 2026 si sta rivelando un mese molto interessante per chi desidera acquistare una nuova vettura di Fiat. La casa torinese per tutto il mese appena iniziato ha previsto una serie di promozioni che potrebbero fare gola a tutti coloro i quali hanno intenzione di cambiare auto. Qui non vi vogliamo parlare di una vettura in particolare ma delle 5 offerte più interessanti previste dal brand per questo mese di aprile. Ricordiamo che la casa torinese si prepara a vivere un 2026 da protagonista con il debutto ormai imminente di due nuovi modelli: ci riferiamo ai C-SUV Grizzly e Fastback che dovrebbero debuttare in estate, senza dimenticare il probabile arrivo anche della Grande Panda 4X4. Nel frattempo però tiene alta l’attenzione nei suoi confronti con alcune “super offerte”.

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Fiat: ecco le offerte più interessanti di aprile 2026 con prezzi sotto i 17 mila euro

Si tratta di auto tutte sotto i 17 mila euro di prezzo. La prima offerta di cui vi parliamo riguarda la Fiat Panda, che come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo di ieri, viene offerta a 9.950 euro con finanziamento Stellantis Financial Services invece di 15.950 euro che è il prezzo di listino. La versione interessata dalla promozione è la versione con motore 1.0 65 CV Hybrid e allestimento Pop. Si tratta di un’offerta molto interessante che probabilmente fornirà un ulteriore contributo alla leadership della vettura sul nostro mercato.

Anche Fiat Tipo viene proposta con una offerta davvero interessante. La vettura è giunta ormai alla fine della sua carriera. Nel corso della prossima estate dovrebbe uscire definitivamente di produzione e non sarà sostituita da una nuova generazione. In questo mese la vettura viene proposta al prezzo di 16.200 euro sempre in caso di finanziamento con anticipo zero invece del normale prezzo di listino pari a 20.300 euro.

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Anche Fiat Grande Panda è protagonista di alcune promozioni davvero interessanti. La vettura, come vi abbiamo scritto di recente, vive un momento molto positivo con una crescita delle immatricolazioni davvero importante. Basti pensare che nel primo trimestre del 2026 è risultata essere la terza auto più venduta in assoluto nel nostro paese. Ad aprile Grande Panda si candida ad essere protagonista del mercato con due offerte molto interessanti. La prima di cui vi parliamo riguarda la versione con motore benzina da 1.2 litri turbo e cambio manuale che come sappiamo è l’ultima ad essere arrivata sul mercato.

Ad aprile viene offerta a 14.950 euro invece di 16.800 euro. Anche in questo caso con finanziamento che prevede un anticipo da 3.183 euro, 35 rate da 129 euro e rata finale da 10.067 euro. Anche qui come per le altre vetture è obbligatoria la rottamazione. Per portarsi a casa la Fiat Grande Panda Hybrid occorrono 16.950 euro, esclusi i costi legati al finanziamento. L’offerta include 35 mensilità da 149 euro, anticipo di 2.802 euro e maxi rata conclusiva di 12.149 euro. Finanziamento e rottamazione sono richiesti.

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Infine chiudiamo con la Fiat 500 Hybrid che è la grande novità pensata dalla casa torinese lo scorso anno per rilanciare la produzione dello stabilimento di Stellantis, cosa che sta effettivamente avvenendo già. anche lei protagonista di una promozione con prezzo sotto i 17 mila euro. Per l’intero mese la 500 Hybrid viene proposta a 14.950 euro, esclusi gli oneri legati al finanziamento, segnando una delle cifre più basse viste finora. L’offerta richiede 4.063 euro di anticipo, 35 rate mensili da 99 euro e una maxi rata finale di 11.284 euro. Anche in questo caso però per avvalersi di questa promozione è necessario oltre all’adesione al finanziamento anche avere una vettura da rottamare.