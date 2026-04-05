Alfa Romeo, la crescita continua: nel 2026 un nuovo passo verso quota 100 mila

Alfa Romeo ha vissuto un ottimo 2025 a livello globale, con oltre 73 mila immatricolazioni e una crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto all’ingresso sul mercato di Junior. Il SUV compatto ha registrato oltre 60 mila ordini e un buon inizio di carriera. Adesso la speranza è di fare ancora meglio nel 2026, sempre grazie a Junior ma anche alla nuova Tonale, che come sappiamo nel frattempo ha subito un importante aggiornamento. Si spera inoltre in un ultimo colpo di coda anche di Giulia e Stelvio, che sono state confermate fino a fine 2027 nelle attuali generazioni e potrebbero regalare varie sorprese nel corso di quest’anno.

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Dopo un 2025 in crescita nel 2026 Alfa Romeo potrebbe crescere ancora

Per la verità, la prima già c’è stata. Ci riferiamo al ritorno sul mercato delle versioni top di gamma Quadrifoglio, che in un primo momento erano uscite di listino ma che sono state fatte rientrare prontamente per la gioia dei numerosi fan del Biscione. Già il primo trimestre 2026 sembra essere stato molto incoraggiante per la casa automobilistica milanese, che ha visto un incremento del 5% delle immatricolazioni negli Stati Uniti rispetto a quanto raccolto nel corso dell’ultimo trimestre del 2025. Nei primi due mesi del 2026 Alfa Romeo è cresciuta anche in Europa, con 6.567 immatricolazioni tra UE, EFTA e Regno Unito, in aumento di circa il 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

In attesa di conoscere i risultati a livello globale relativi al primo trimestre del 2026, si tratta comunque di un dato molto interessante. Dunque, il trend rialzista del marchio sembra continuare anche quest’anno. Quello che in tanti si domandano è a che livelli si potrà arrivare nel 2026 nel viaggio verso quota 100 mila immatricolazioni, un obiettivo simbolico importante per il brand premium di Stellantis. Si tratta di un traguardo che non viene raggiunto dal lontano 2018, anno in cui, grazie allo slancio dato alle vendite da Giulia e Stelvio, arrivate sul mercato da poco, il Biscione ottenne un risultato vicino alle 120 mila unità.

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Per il 2026 il vero fattore che può fare la differenza è la Junior: a inizio marzo 2026 il brand comunicava oltre 60.000 ordini in più di 40 mercati. Se una quota consistente di questi ordini si trasforma in consegne entro fine anno, allora davvero la crescita di Alfa Romeo potrebbe essere notevole anche quest’anno.

Superare quota 100 mila unità resta un traguardo ambizioso, ma se il trend di crescita dovesse consolidarsi anche nei prossimi anni potrebbe diventare un obiettivo sempre più realistico per il marchio. Anzi potrebbe essere solo l’inizio. Questo, ovviamente, quando si concretizzerà l’arrivo dei nuovi modelli, tra cui le nuove Giulia e Stelvio, il cui debutto è previsto nel corso del 2028, e anche quello dell’erede di Tonale. Ricordiamo infine che potrebbe a sorpresa arrivare anche un altro crossover compatto.