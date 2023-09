Alfa Romeo punta a stabilire il record di vendite nel 2025

Alfa Romeo prima dell’avvento di Stellantis non viveva un momento buono. Infatti a causa di una gamma esigua di modelli e poche novità le vendite erano scese e i conti erano in rosso. Le cose però sono cambiate quasi immediatamente con Stellantis. Lo storico marchio milanese è tornato a fare utili prima ancora del lancio di Tonale. Con il debutto del SUV di segmento C ovviamente le cose sono migliorate notevolmente e adesso si pensa già ad un futuro che sembra essere sempre più luminoso.

Imparato punta al record di vendite per Alfa Romeo già nel 2025

Nel corso di una intervista rilasciata ad Autocar, il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore Jean Philippe Imparato ha dichiarato che la casa milanese potrebbe battere il suo record di vendite annuali già nel corso del 2025. Il marchio ha già visto aumentare le vendite grazie al lancio del SUV compatto Alfa Romeo Tonale e l’anno prossimo lancerà un piccolo SUV elettrico in sostituzione indiretta di Alfa Romeo Mito che sarà prodotto in Polonia su piattaforma CMP insieme a Jeep Avenger e Fiat 600. Le vendite dell’Alfa sono crollate negli ultimi anni, ma quest’anno saliranno a circa 80.000-90.000 prima di battere il proprio record nel 2025, ha previsto Imparato. Le vendite annuali più elevate raggiunte dal marchio sono state nel 1990, quando ha registrato una cifra globale di 223.643.

Ovviamente un ruolo importante per raggiungere questo obiettivo lo avrà il B-SUV che debutterà intorno alla metà del prossimo anno. Gemellato con Fiat 600 e Jeep Avenger, il crossover del segmento B sarà il primo modello della casa milanese a proporre un propulsore puramente elettrico. In realtà tecnicamente sarà la seconda dalla nuova supercar 33 Stradale ha anche un’opzione EV. La potenza ICE potrebbe ancora essere pianificata tenendo conto del fatto che i suoi modelli gemelli sono disponibili anche in una versione più economica con un motore a benzina leggermente ibrido.

Imparato pur parlando di obiettivi di vendita ha però ribadito che il suo interesse non è tanto quello di aumentare le vendite quanto quello di aumentare i margini di profitto portandoli al 10 per cento. Questo creerebbe un flusso di cassa sano che potrebbe garantire in futuro il lancio di numerosi nuovi modelli che andrebbero ad arricchire la gamma dello storico marchio del Biscione.

Imparato ha anche ribadito che Alfa Romeo ha i mezzi per raggiungere il suo antico splendore e perseguire i marchi di lusso tedeschi grazie agli investimenti previsti dal gruppo Stellantis che intende trasformare il suo marchio in un brand premium globale. È già stato confermato che la prossima generazione Giulia e Stelvio passeranno alla propulsione esclusivamente elettrica nei prossimi anni. Nel 2027 invece toccherà ad una nuova ammiraglia che sarà sviluppata pensando in particolare a fare bene nel mercato auto americano.