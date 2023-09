Peugeot 1008: Fiat 600 e Jeep Avenger avranno una gemella?

Peugeot 1008 è un modello di cui si parla di tanto in tanto ma la verità è che al momento non vi sono notizie ufficiali circa l’arrivo di un SUV ancora più compatto della 2008. Ovviamente sebbene al momento non sia previsto non possiamo escludere che anche la casa del Leone possa tentare qualcosa di simile a quanto di recente fatto da Jeep e Fiat. Le due case automobilistiche che in gamma avevano già Jeep Renegade e Fiat 500X hanno deciso di lanciare altri due SUV di segmento B ancora più compatti: Jeep Avenger e Fiat 600.

Peugeot 1008: ecco come sarebbe la nuova entry level del Leone

Dunque più di qualcuno pensa che tra qualche anno anche la casa del Leone possa fare lo stesso e lanciare una Peugeot 1008. A proposito di questo ipotetico modello, che ovviamente nascerebbe su piattaforma STLA Small e arriverebbe sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica, nei giorni scorsi sul web è apparso un nuovo render. Si tratta di un’opera del creatore digitale e designer Kleber Silva che ha provato ad ipotizzare quello che potrebbe essere l’aspetto di un simile modello.

Sono evidenti le somiglianze di questa ipotetica Peugeot 1008 con Jeep Avenger e Fiat 600. Ancora una volta il gruppo Stellantis potrebbe sfruttare le economie di scala per proporre un altro modello nello stesso segmento di mercato conquistando una nuova nicchia di clienti. L’ipotesi è sicuramente interessante vedremo se in futuro ci potrà essere spazio per una nuova entry level nella gamma di SUV della casa automobilistica del Leone che attualmente comprende 2008, 3008, 408 e 5008.

Peugeot del resto vuole continuare ad essere protagonista del mercato in Europa e dunque qualora le esigenze lo imporranno l’idea di portare sul mercato un nuovo SUV compatto potrebbe concretizzarsi e il nuovo Peugeot 1008 potrebbe diventare una realtà.