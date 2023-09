Design iconico e trazione elettrica: la nuova Fiat 600e pronta a stupire

Fiat conferma ancora una volta il suo ruolo di pioniere nella mobilità urbana sostenibile con la Fiat 600e completamente elettrica. Dopo il successo del suo predecessore Fiat 600 degli anni ’50, all’epoca particolarmente apprezzato dalle famiglie, la nuova Fiat 600e si posiziona nel segmento B in rapida crescita con dimensioni compatte e cinque porte. La vettura è il secondo modello esclusivamente elettrico del marchio italiano dopo la Fiat 500 Electric.

Fiat 600e: la nuova auto elettrica della casa italiana è pronta a stupire tutti con le sue qualità davvero uniche

La nuova Fiat 600e è la soluzione ideale sia per chi vive in città che per gli amanti dell’outdoor. Incarna i valori del marchio: stile e sostenibilità. È una soluzione family friendly per godersi al meglio la dolce vita italiana senza perdere di vista l’ambiente. La vettura di Fiat è fresca e moderna, con una lunghezza di 4,17 metri offre spazio confortevole per cinque persone e dispone di generosi vani portaoggetti all’interno. L’autonomia è di oltre 400 chilometri (ciclo WLTP) e di oltre 600 chilometri nel funzionamento puramente urbano.

La nuova Fiat 600e si basa sulla nuova piattaforma CMP (Common Modular Platform) del Gruppo Stellantis, adatta sia alla trazione completamente elettrica che a quella ibrida. Basandosi su questa piattaforma, gli ingegneri hanno perseguito tre obiettivi: spazio generoso con dimensioni esterne compatte, concetto di veicolo cool per la città, design iconico combinato con alta efficienza.

Nelle stazioni di ricarica adeguatamente attrezzate, la batteria può essere caricata all’80% in meno di mezz’ora con una ricarica rapida da 100 kW. La ricarica con 11 kW è possibile presso le stazioni di ricarica AC utilizzando il cavo Mode 3 incluso di serie. La batteria può quindi essere caricata completamente in meno di sei ore.

La batteria agli ioni di litio della nuova Fiat 600e ha una capacità di 54 kWh. Offre al modello a cinque porte un’autonomia standard di oltre 400 chilometri (ciclo WLTP) e oltre 600 chilometri nel ciclo urbano, rendendolo il veicolo ideale sia per l’uso quotidiano che per i viaggi del fine settimana. La lunga autonomia della nuova Fiat 600e è il risultato delle prestazioni ottimizzate della batteria e del motore elettrico, ma anche dell’efficace aerodinamica e del peso contenuto. Il motore elettrico della nuova Fiat 600e eroga 115 kW (equivalenti a 156 CV) e consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,0 secondi. La velocità massima è di 150 km/h.

Le dimensioni compatte con una lunghezza esterna di 4,17 metri e un diametro di sterzata di soli 10,5 metri rendono la Fiat 600e un veicolo agile che facilita, ad esempio, le manovre di parcheggio negli stretti centri urbani. A seconda della situazione e dello stile di guida desiderato, è possibile scegliere tra le modalità di guida ECO, NORMAL e SPORT. Nella modalità ECO tutti i sistemi di bordo sono progettati per utilizzare l’energia immagazzinata in modo particolarmente parsimonioso. Nella modalità SPORT, l’erogazione della potenza è ottimizzata, rendendo la guida su strade di campagna un piacere.

Fiat 600e a cinque porte porta sulla strada lo stile fresco e italiano. Il suo design esterno e interno incarna la filosofia della dolce vita, la vita spensierata per la quale l’Italia è famosa nel mondo. Il DNA della Fiat 500 è chiaramente visibile all’esterno. Il frontale della Fiat 600e è estremamente affilato e presenta una firma cromata con il numero 600. I fari utilizzano la tecnologia LED e riprendono il design iconico della Fiat 500. L’esterno elegante e allo stesso tempo dinamico è sottolineato dalle grandi ruote con un diametro fino a 18 pollici, nonché dalle minigonne laterali e dai passaruota neri opachi. Dettagli neri lucidi e accenti cromati sottolineano la linea della carrozzeria. Un omaggio al paese d’origine della Fiat 600e è la bandiera italiana sul paraurti posteriore.