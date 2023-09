Lancia Prisma: il render di una possibile berlina elettrica

Lancia è un marchio storico dell’automobilismo italiano, famoso per le sue vetture sportive e dal design inconfondibile. Tra i modelli più celebri della casa piemontese, c’è sicuramente la Lancia Prisma, una berlina compatta prodotta dal 1982 al 1989, che ha rappresentato il segmento C di Lancia per alcuni anni. La Prisma si basava sulla Lancia Delta, ma aveva un design più elegante e sobrio, firmato da Giorgetto Giugiaro. La vettura era dotata di motori potenti ed efficienti, sia a benzina che a diesel, tra cui spiccavano le versioni HF Turbo con il quattro cilindri sovralimentato da 130 CV.

Lancia Prisma: un render immagina così una futura berlina della casa piemontese che potrebbe arrivare in futuro

Lancia finalmente grazie a Stellantis si potrebbe rilanciare. Infatti, secondo quanto dichiarato dal CEO Napolitano, il marchio italiano lancerà tre nuovi modelli entro il 2028, che saranno completamente elettrici due dei quali si baseranno sulla nuova piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis. Si tratta di un progetto ambizioso, che mira a rilanciare Lancia nel segmento premium, dove dovrà competere con le tedesche Audi, BMW e Mercedes-Benz. I tre modelli saranno la nuova Lancia Ypsilon che vedremo nel 2024, la nuova Lancia Gamma nel 2026 e la nuova Lancia Delta nel 2028. Se le cose andranno bene è possibile che dopo quella data possano arrivare altre auto come ad esempio una nuova Lancia Prisma.

Ma come potrebbe essere il design di una nuova Lancia Prisma? Il designer Salvatore Lepore ha provato a immaginarlo con un render pubblicato nelle scorse ore. Il render riprende il nome di Prisma per la nuova berlina, in omaggio al modello storico, ma propone uno stile completamente rinnovato e moderno. Il frontale è caratterizzato da una calandra a scudetto molto ampia e da dei fari a LED sottili e affilati. La fiancata è slanciata e dinamica, con una linea di cintura alta e dei passaruota pronunciati. Il posteriore non si vede ma lo immaginiano dominato da dei fanali orizzontali che si estendono fino al portellone del bagagliaio. Il terminale di scarico ovviamente è assente, in quanto si tratterebbe di una vettura elettrica.

Il render di Lepore è solo una fantasia, ma potrebbe anticipare alcune delle soluzioni stilistiche che vedremo sulla futura berlina di Lancia. Si tratta di un modello molto atteso dai fan della casa italiana, che sperano di ritrovare lo spirito sportivo e l’eleganza tipici del marchio italiano.