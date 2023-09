Abarth 500e si prepara a debuttare in un importante mercato

Abarth si prepara a conquistare il mercato australiano con la sua nuova Abarth 500e in versione Scorpionissima. L’EV sbarcherà in Australia verso la fine dell’anno, con una produzione limitata a sole 219 unità e un prezzo di partenza di 60.500 dollari australiani (36.378,42 €). Ma l’offerta si amplierà nel 2024 con l’introduzione della variante Turismo da 58.900 dollari australiani (35.416,34 €).

E mentre le specifiche tecniche non sono state ancora svelate nel dettaglio dal produttore torinese, sappiamo che l’Abarth 500e si vestirà di due nuove tonalità esterne: Acid Green e Poison Blue. Questi colori si aggiungono a una gamma già ricca che comprende Adrenaline Red, Venom Black e Antidote White.

Abarth 500e: la piccola sportiva elettrica arriverà anche in Australia

In particolare, la versione Scorpionissima si distinguerà dalle altre adottando in esclusiva una delle nuove tonalità e sfoggiando delle grafiche uniche sulle fiancate.

Ma non finisce qui. L’abitacolo dell’auto elettrica risplenderà con inserti in Acid Green e Poison Blue, includendo dettagli come poggiatesta con lo Scorpione in rilievo, delle doppie cuciture, dei sedili sportivi esclusivi e un rivestimento in Alcantara scura. Il cruscotto ospiterà un display touch da 10.25 pollici, un quadro strumenti digitale, dei pedali in acciaio e altri elementi premium non ancora svelati.

Sul fronte delle prestazioni, l’Abarth 500e è alimentata da un motore elettrico da 155 CV (114 kW) e 235 Nm di coppia massima. Tali numeri permettono un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi.

Promette fino a 252 km di autonomia

L’autonomia è garantita da una batteria da 42 kWh, che assicura fino a 252 km con una sola ricarica. Secondo il costruttore torinese, 5 minuti di carica offrono circa 40 km di autonomia. Utilizzando una stazione di ricarica veloce, è possibile ricaricare la batteria dallo 0% all’80% in soli 35 minuti.

La batteria supporta la ricarica AC e DC fino a 116 CV (85 kW) e la vettura è equipaggiata con una presa CCS Combo Type 2, adatta sia per la ricarica domestica che pubblica. Da sottolineare, infine, gli esclusivi cerchi in lega da 18” dal taglio diamantato in grigio titanio e l’Abarth Sound Generator, che riproduce il rombo tipico dei motori a benzina di Abarth.