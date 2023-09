Abarth 500e vince un prestigioso premio per il design

Il suo design iconico è ben accolto dagli appassionati di auto tedeschi: i lettori della rivista “auto motor und sport” hanno votato la nuova Abarth 500e come una delle loro preferite tra le innovazioni di design automobilistico dell’anno. Con una quota di voti del 65,1 per cento, il primo modello elettrico del famoso marchio italiano ha vinto nella categoria “Minicar” del concorso di design Autonis.

I lettori della rivista “auto motor und sport” hanno votato la nuova Abarth 500e come vincitrice nella categoria Minicar

“L’Abarth è già stata una delle vincitrici di Autonis in passato. Il fatto che abbiamo ottenuto questo successo con il primo modello elettrico del nostro marchio mi rende molto orgoglioso. La rinnovata vittoria è un grande complimento al team del Centro Stile Abarth, che è riuscito a trasferire l’iconico design Abarth nell’era dei veicoli elettrici. Desidero ringraziare i lettori di ‘auto motor und sport’ per questo elogio”, ha commentato Andreas Mayer, Brand Country Director Fiat & Abarth.

Il concorso autonis si è svolto per la 18esima volta. Questa volta i lettori hanno giudicato 105 innovazioni di design in undici categorie, di cui oltre 14.500 hanno preso parte al concorso. La nuova Abarth 500e propone l’elettromobilità sotto il segno dello Scorpione con un’autentica esperienza di guida. La batteria da 42 kWh alimenta un motore elettrico con una potenza di 113 kW (155 CV). Ciò significa che la nuova Abarth 500e scatta da 0 a 100 km/h in soli 7,0 secondi. Il primo modello elettrico nella storia del marchio combina questo impressionante valore di accelerazione con zero emissioni locali. L’Abarth 500e è disponibile come berlina con ampio portellone e come cabriolet con capote in tessuto ad azionamento elettrico.

Abarth 500e non è l’unica auto di Stellantis ad aver vinto questo premio nel 2023. Anche Alfa Romeo Giulia e Stelvio e Peugeot 408 hanno vinto nelle rispettive categorie.