Italian Speed Festival 2023: un evento di pura passione per l’auto a Misano

Nella magica cornice della Terra dei Motori, il Misano World Circuit Marco Simoncelli si prepara a diventare il palcoscenico di un evento che pulsa di passione per l’automobile. Il 21 e 22 ottobre, infatti, nel celebre autodromo emiliano andrà in scena l’Italian Speed Festival 2023, un fine settimana indimenticabile, un’ode alle auto del Belpaese e a tutte le vetture che risplendono con bellezza e passione, indipendentemente dalla loro origine.

Si annuncia una miscela ricca e preziosa: gare, concorsi d’eleganza ed altri appuntamenti, nel segno dell’amore per le quattro ruote. Entreranno in azione i piloti di Cavallino Classic Cup, Alfa Revival Cup e Youngtimer Cup. Ad animare ulteriormente il paddock ci penserà il Concorso d’Eleganza dedicato alle Ferrari, con giuria del pubblico.

Altre esposizioni riguarderanno auto di marchi diversi, in una tela di emozioni sempre di ottima razza. Una festa per tutti, quindi, dove ognuno troverà le espressioni più vibranti per le proprie corde emotive. Anche i visitatori saranno dei protagonisti. Questa festa darà inizio a una settimana speciale per la Motor Valley, che si concluderà a Bologna con il salone Auto e Moto d’Epoca.

L’Italian Speed Festival è l’incarnazione stessa della passione automobilistica, un’ode all’ardore e alle vibrazioni sensoriali che le macchine scatenano nei cuori della gente. Questo evento, perfettamente inserito nello spirito del territorio che lo accoglie, trova il suo rifugio nell’incantevole cornice del Misano World Circuit, dedicato a un’icona delle corse, Marco Simoncelli.

Qui si celebra la passione per la guida in pista, dove chiunque può sentirsi pilota: le auto classiche e contemporanee, italiane o straniere, avranno il loro spazio, in slot da 25 minuti ciascuno. Niente male, vero? E non finisce qui, perché sarà offerta anche la possibilità di vivere l’ebrezza della pista come passeggero, a bordo di una Dallara Stradale, guidata da un pilota professionista. Per ogni richiesta di informazioni e per partecipare, questo è il recapito di riferimento: italianspeedfestival@canossa.com.

Courtesy Canossa Events

Come dicevamo, nel paddock, oltre al Concorso d’Eleganza dedicato alle Ferrari, si svolgeranno altri eventi, con premi e riconoscimenti per le auto italiane e per le auto estere. Un trofeo speciale è previsto per le Abarth, che risplenderanno insieme alle altre, nella fantastica cornice espositiva. Nel “Teatro della Passione”, al centro di tutto, si svolgeranno incontri e conferenze con menti brillanti del settore.

La festa non sarebbe completa senza il sapore della tradizione dell’Emilia Romagna. Ecco allora la musica, che avvolgerà l’atmosfera, e molte altre sorprese. Un esperto cronista presenterà le vetture, intervistando piloti e pubblico, con immagini mozzafiato sui maxischermi del paddock.

L’Italian Speed Festival non è solo un evento per appassionati, ma una celebrazione dell’automobile in tutto il suo splendore. È un omaggio all’Italia, la patria delle sportive amate in tutto il mondo per la loro eleganza e il loro spirito sportivo. Qui, marchi come Ferrari, Lamborghini, Pagani, Alfa Romeo, Dallara, Maserati e Abarth, prenderanno vita sia in esposizioni statiche che in ardenti performance in pista. Le Alfa Romeo storiche si sfideranno senza paura nella finale dell’Alfa Revival Cup, regalando un’esperienza unica sul circuito della Costa Romagnola.

Ma l’evento di Misano Adriatico non sarà solo per i piloti. Il piacere di guidare in pista verrà messo alla portata di tutti, con la possibilità di condurre fra i cordoli la propria auto, con uno slot di guida, per provare un’ebrezza unica. E per coloro che desiderano un’esperienza indimenticabile, c’è la possibilità di prenotare dei giri a bordo della straordinaria Dallara Stradale, con un pilota professionista ai comandi.

Luigi Orlandini, Chairman & CEO di Canossa Events, spiega:

“Il programma mira a offrire piacere e spettacolo sia ai partecipanti che al pubblico. Sarà un’esperienza indimenticabile, con gare, esibizioni e hot laps per il pubblico, ma anche con un paddock vivace aperto a tutti, con concorsi d’eleganza, conferenze, incontri e spettacoli”.