Italian Speed Festival 2023: tutto pronto per l’edizione di quest’anno

L’interesse per le auto combina rispetto per la storia e amore per l’innovazione. Le vetture più moderne, pur essendo sofisticate e ben progettate, non riescono a sostituire completamente il fascino delle auto storiche, che richiedevano impegno e pazienza, rispecchiando così la personalità del loro proprietario.

È per questa ragione che si è sviluppato un nuovo genere di collezionismo dinamico, come lo ha chiamato Canossa, dedicato alle auto da corsa spesso trascurate perché non più idonee alla competizione.

Italian Speed Festival 2023: Canossa Events conferma l’edizione di quest’anno

Da questo connubio di passione e sport nasce l’Italian Speed Festival, un evento che nell’edizione 2023 si terrà il 21 e 22 ottobre presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli a Misano Adriatico.

Il programma dell’evento, delineato da Luigi Orlandini – presidente e CEO di Canossa Events – include una serie di attività sia in pista che nel paddock. Oltre a gare ed esibizioni in pista, ci saranno diverse attività nel paddock, aperte a tutti, con il Concorso d’Eleganza Ferrari, Hot Laps, conferenze, incontri e spettacoli.

Le due giornate saranno ricche di emozioni, con auto di vario tipo che si daranno battaglia in pista. Tra le gare più attese, la finale dell’Alfa Revival Cup con le storiche Alfa Romeo, la sfida delle Ferrari Challenge nel Cavallino Classic Cup, le esibizioni delle Dallara Stradali e molto altro ancora.

Motivi per non perdere l’Italian Speed Festival 2023 sono numerosi. Tra questi, l’opportunità per il pubblico di giudicare il Concorso d’Eleganza, con una vasta selezione di Ferrari da competizione di varie epoche in mostra.

I visitatori saranno resi i veri protagonisti, partecipando attivamente alla selezione delle auto vincenti. Tra i votanti sarà inoltre estratto un fortunato vincitore, che avrà l’opportunità di fare un giro in pista a bordo di una supercar.

Sarà possibile fare anche dei giri liberi in pista durante il weekend

Non solo gare, l’Italian Speed Festival 2023 offre anche l’opportunità di fare giri liberi in pista per tutte le auto, sia da competizione che stradali. Per chi desidera partecipare, può farlo contattando l’organizzazione all’indirizzo e-mail italianspeedfestival@canossa.com.

Se si possiede una Ferrari, sia da competizione che stradale, non bisogna perdere l’opportunità di farla correre su una vera pista per un weekend indimenticabile. Inoltre, il Festival riserva uno spazio speciale per i possessori di auto da competizione costruite tra il 1991 e il 2005, con la Youngtimer Cup.

L’Italian Speed Festival 2023 è un appuntamento imperdibile per gli amanti del motorismo e un’occasione unica per far rivivere le emozioni di un tempo.