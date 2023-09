Nuova Lancia Ypsilon: in un video il design definitivo?

Lancia Ypsilon è una delle city car più amate dagli italiani, grazie al suo stile elegante e raffinato, alla sua praticità e alla sua personalità. La vettura, nata nel 1996, è arrivata alla sua terza generazione nel 2011, e da allora ha subito solo lievi restyling. Ma il 2024 sarà l’anno del grande cambiamento per la Ypsilon, che si rinnoverà completamente e diventerà il primo modello del nuovo corso di Lancia, sotto l’egida del gruppo Stellantis. La nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà più grande di quella attuale, raggiungendo i 4 metri di lunghezza, e avrà un design più moderno e accattivante, ispirato alla concept car Lancia Pu+Ra HPE presentata alla Milano Design Week.

Un video mostra il possibile aspetto della nuova Lancia Ypsilon che debutterà nei primi mesi del 2024

La vettura avrà una calandra a scudetto molto ampia, dei fari a LED sottili e affilati, una fiancata slanciata e dinamica, con una linea di cintura alta e dei passaruota pronunciati, e un posteriore dominato da dei fanali orizzontali che si estendono fino al portellone del bagagliaio. Il tutto con un tocco di classe e di eleganza tipici del marchio italiano.

La nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà anche tecnologicamente avanzata, grazie alla piattaforma modulare CMP del gruppo Stellantis, che le consentirà di offrire diverse soluzioni di alimentazione. Infatti, la vettura sarà disponibile sia in versione ibrida che elettrica. La versione elettrica avrà una potenza di 156 CV e una batteria da 50 kWh, che le garantirà un’autonomia di circa 400 km. La versione ibrida avrà invece un motore a benzina da 1.2 litri abbinato a un motore elettrico da 12 volt.

La nuova Lancia Ypsilon 2024 sarà anche ricca di contenuti in termini di sicurezza, comfort e connettività. La vettura sarà dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il freno automatico d’emergenza, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il cruise control adattivo e il monitoraggio degli angoli ciechi. Inoltre, la vettura avrà un sistema multimediale con schermo touch da 10 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, un quadro strumenti digitale da 7 pollici, una ricarica wireless per lo smartphone e un impianto audio di alto livello.

La nuova Lancia Ypsilon 2024 segnerà il ritorno di Lancia in Europa, dopo molti anni di assenza dal mercato continentale. La vettura sarà infatti venduta in diversi paesi europei, tra cui Spagna, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Belgio e Francia. Il prezzo della nuova Ypsilon non è ancora stato comunicato ufficialmente, ma si stima che possa essere paragonabile a quello della DS 3 Crossback ovvero intorno ai 25.000 euro per la versione base. La nuova Ypsilon sarà la prima di una serie di novità per Lancia, che entro il 2028 lancerà anche una nuova ammiraglia che si chiamerà Lancia Gamma e una nuova Lancia Delta. A proposito della nuova Ypsilon, qui vi mostriamo un video render pubblicato sul canale Mahboub1 di YouTube che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto definitivo di questa auto.