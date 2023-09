Il viaggio di Dodge attraverso l’Europa continua con il progetto “IN//OUT”

Il viaggio di Dodge attraverso l’Europa continua con “IN//OUT”, un progetto editoriale incentrato sulla scoperta della passione e del polso di Dodge nel continente. Questo progetto mira a comunicare con un contesto e un pubblico diversi. Il secondo episodio è ora disponibile e può essere visto su YouTube.

Protagonista dell’episodio il potente Dodge Challenger SRT Hellcat 2023

Dopo aver esplorato le iconiche strade italiane nel primo episodio, Dodge si sposta ora in Svezia, nazione dove la passione per le muscle car è forte e diffusa. È un ritorno a casa per Ida Zetterström, testimonial del Brand all’interno del progetto e nota dragracer. Arriva alla guida di un’esclusiva Dodge Challenger SRT Hellcat 2023, conosciuta come “Last Call”. Johan Eriksson, il secondo grande devoto della Marca, le dà un caloroso benvenuto. Johan è un grande appassionato di tutto ciò che è a motore e possiede un gran numero di muscle car, inclusi sei modelli Dodge, per lo più degli anni ’60.

Il suo garage a Mora, nella contea di Dalarna, è pieno di veicoli e dei premi che ha vinto a bordo di essi. Ha partecipato ai più importanti festival di muscle car ed è stato intervistato nei saloni automobilistici più famosi del mondo. La sua storia racchiude davvero la passione di una vita, che emerge durante la consueta sfida “IN//OUT”, in cui Johan si concentra sulle caratteristiche che più lo legano ai modelli Dodge: la loro natura INstantanea, INdipendente, INcomparabile e INcredibile.

Finalmente, Johan ha l’opportunità di testare la Dodge Challenger SRT Hellcat 2023 “Last Call”, sperimentando la straordinaria potenza del motore V8 sovralimentato da 717 CV con 6,2 litri . Intanto Ida prova una vera e propria icona delle muscle car, la Dodge Viper di proprietà dell’appassionato svedese. Accelerano insieme attraverso i paesaggi mozzafiato della Svezia e anche Johan si unisce alla “Brotherhood of Muscle”.

La prossima tappa di questo progetto internazionale, il terzo episodio, sarà ambientato interamente in Germania. Protagonista del secondo episodio è una Dodge Challenger SRT Hellcat con una livrea speciale che riprende i colori del suo dragster, con cui ha conquistato il Campionato Europeo Drag Racing 2023 a Santa Pod solo poche settimane fa. Questo veicolo fa parte di quei modelli che beneficiano del tributo “Last Call”. In questa occasione Dodge ha deciso di estendere il pacchetto Jailbreak anche alla Challenger da 717 cavalli e alla Charger SRT Hellcat, offrendo agli appassionati possibilità di personalizzazione davvero illimitate per costruire la propria muscle car, con una personalizzazione unica di ogni singolo dettaglio.

Il veicolo fiammeggiante è un modello iconico, dal peso di 1.957 kg, che offre una potenza pura fornita da un motore V-8 sovralimentato da 6,2 litri con 717 CV/535 kW e 889 Nm. Disponibili in 14 colori di carrozzeria, Dodge Challenger e Charger SRT Hellcat e Redeye vantano esclusivi sedili in Alcantara/Laguna.

Il progetto video “IN//OUT” è il manifesto della nuova comunicazione di Dodge Europe, con l’obiettivo di calare i valori e la tradizione dell’iconico Brand nel contesto europeo, avvicinandoli da un punto di vista più coerente con il diverso pubblico a cui si rivolge. Il progetto si concentra proprio sulla passione viscerale e sul senso di unicità che accomuna appassionati e proprietari di Dodge, sottolineando l’appartenenza alla comunità “Brotherhood of Muscle” attraverso storie “IN//OUT”. Nel corso dei quattro episodi, gli spettatori verranno guidati in luoghi belli e significativi da Ida Zetterström, testimonial del Brand all’interno del progetto, che viaggerà per l’Europa all’estero con gli iconici veicoli Dodge e incontrerà quattro eccellenti proprietari e appassionati Dodge.