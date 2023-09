Dodge Challenger e Charger Swinger debuttano in Europa

Dodge sta ampliando il suo progetto Last Call anche sul mercato europeo. Questo rappresenta una sorta di addio alle varianti Hemi dei suoi modelli più iconici, ovvero la Challenger e la Charger. La serie speciale Last Call è stata progettata come un canto del cigno, offrendo ai puristi del brand americano la possibilità di possedere un pezzo di storia automobilistica in edizione limitata.

Focalizziamoci sui dettagli. I modelli che Dodge ha recentemente introdotto in Europa sono la Dodge Challenger R/T Scat Pack Swinger e la Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger. Le due nuove varianti prendono ispirazione dalla storica gamma Swinger della casa automobilistica, un’interpretazione moderna delle muscle car degli anni ‘60 e ‘70.

Tanto per cominciare, entrambi i modelli vantano un motore Hemi V8 da 6.4 litri accoppiato ad un cambio automatico Torqueflite a 8 rapporti, capace di sprigionare ben 485 CV di potenza.

In termini di stile, le due muscle car sono esteticamente retro, mantenendo la filosofia Swinger originale. Possiamo trovare dettagli esclusivi come la grafica Swinger sul parafango posteriore, i freni Brembo neri a sei pistoncini e dei sedili in nappa/Alcantara con cuciture verdi. E per non farsi mancare nulla, questi gioielli meccanici saranno prodotti solo in 55 esemplari per l’Europa, rendendo ogni auto molto rara.

Le muscle car del brand di Stellantis saranno disponibili nella versione Widebody e nelle colorazioni esterne F8 Green e Sublime Green. Questa scelta cromatica è chiaramente un omaggio al classico look verde su verde della Swinger. La Challenger R/T Scat Pack Swinger si distingue ulteriormente per dettagli stilistici Gold School, come badge distintivi sulla griglia e sui parafanghi.

I modelli Last Call vengono venduti tramite partner commerciali internazionali

La serie Last Call non è solo un arrivederci alle iconiche Charger e Challenger Hemi, ma un tributo a tutti i modelli che hanno fatto la storia del produttore americano. Ogni auto appartenente a questa gamma avrà una placca commemorativa sotto il cofano, rendendo ogni esemplare un autentico pezzo da collezione.

Non va inoltre trascurato il fatto che Dodge Europe ha collaborato strettamente con i suoi partner commerciali internazionali. Questo assicura che le nuove Charger e Challenger saranno disponibili attraverso una rete di vendita al dettaglio ben organizzata, completa di tutti i pacchetti di assistenza e garanzia.