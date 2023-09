Jeep Avenger protagonista di Mobility 2023

Pensata per il mercato europeo, la Jeep Avenger, il primo modello completamente elettrico della casa automobilistica americana di Stellantis, sarà la protagonista della mostra Mobility 2023. La mostra è aperta al pubblico e si svolgerà nel piazzale del centro commerciale Golden Hall a Maroussi dal 14 al 23 settembre, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino “l’Auto europea dell’anno” per il 2023.

Al Mobility 2023 la versione elettrica di Jeep Avenger grande protagonista

Il sistema di trazione elettrica pura utilizzato dalla Jeep Avenger è il più avanzato del gruppo Stellantis, con 156 CV, 260 Nm e un’autonomia media di 400 km che raggiunge i 550 km in condizioni urbane secondo WLTP. Per quanto riguarda la ricarica, la batteria da 54 kWh passa dal 20 per cento all’80 per cento in soli 24 minuti e in soli 3 minuti di ricarica può percorrere 30 km.

Progettata e prodotta in Europa, la Jeep Avenger racchiude il DNA della leggendaria azienda in 4,1 m di lunghezza, 20 cm di altezza da terra, uno stile unico, un abitacolo spazioso e pratico, nonché tecnologia e connettività all’avanguardia. Adottando il sistema Selec-Terrain, la Jeep Avenger si adatta facilmente a qualsiasi terreno ed esigenza, mentre con l’infotainment Uconnect che dispone di touch screen da 10,25” e quadro strumenti digitale fino a 10,25” offre un’esperienza d’uso interattiva ed emozionante. Unendo la tecnologia elettrica leader del gruppo Stellantis con lo stile unico che caratterizza ogni Jeep, l’ Avenger si adatta perfettamente alle richieste del mercato europeo.

I visitatori della mostra Mobility 2023 avranno l’opportunità di vedere da vicino la Jeep Avenger per vedere il modo unico in cui combina dimensioni esterne compatte con praticità, ma anche prontezza fuoristrada con la massima fruibilità per la città. Ricordiamo infine che la casa automobilistica americana nei prossimi anni elettrificherà sempre di più la sua gamma con l’arrivo di modelli importanti e attesi quali Jeep Recon e Wagoneer S.