Nuova Opel Corsa: il progetto è confermato, ma quando la vedremo?

Opel rimane impegnata nel segmento delle supermini poiché la Corsa avrà almeno un’altra generazione, a differenza di rivali come la Ford Fiesta che è stata interrotta. La notizia è stata confermata dal capo del design, Mark Adams, che ha parlato ai media durante la recente presentazione della Opel Corsa rinnovata. Come riportato da Autocar, la nuova Opel Corsa arriverà più avanti nel decennio come una piccola berlina puramente elettrica. L’auto infatti sopravvivrà solo nella versione a zero emissioni.

Ufficiale: la nuova Opel Corsa si farà

Il fatto che Stellantis confermerà una nuova Opel Corsa che probabilmente arriverà nel 2027 mentre la maggior parte della concorrenza abbandona il segmento deriva dal fatto che il gruppo automobilistico può vantare economie di scala grazie alla fusione tra FCA e PSA che permetteranno al gruppo di realizzare numerosi modelli in quel segmento sulla base della stessa piattaforma e con gli stessi motori.

Non solo dunque la nuova Opel Corsa ma anche la nuova Fiat Panda, la nuova Lancia Ypsilon la Peugeot 208 et. Dunque Stellantis in Europa potrebbe monopolizzare il segmento. Tutte queste auto saranno prodotte negli stessi stabilimenti su piattaforma STLA Small. La Corsa con la futura generazione sarà solo elettrica dato che dal 2028 la casa automobilistica tedesca vuole vendere solo auto elettriche al 100 per cento.

Adams ha aggiunto che mentre la nuova Opel Corsa rimarrà strettamente imparentata con i suoi fratelli supermini, i clienti non saranno in grado di notare le somiglianze poiché ogni modello è diverso nelle aree che contano per loro: “Siamo fortunati che le economie di scala ci consentano di fare cose che al cliente non interessano ma poi anche fare cose a cui tiene per quanto concerne il singolo marchio”.