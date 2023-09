Festival Car 2023: una Fiat 508S Balilla Coppa d’Oro sarà la protagonista

Il 24 settembre, a Revigliasco Torinese, avrà luogo la seconda edizione del Festival Car. Questo evento è un inderogabile punto di riferimento per tutti coloro che nutrono una fervida passione per le auto d’epoca.

Uno dei nomi che farà eco nel contesto dell’evento è Stefano Berardino, l’artista ortese che ha elevato la sua passione per i motori a una forma d’arte. Notato per la sua produzione pittorica incentrata sul mondo automobilistico, Berardino mostrerà tutta la sua maestria in una sessione di live painting, dando vita su tela a una Fiat 508S Balilla Coppa d’Oro.

Festival Car 2023: un artista creerà un dipinto dedicato alla Fiat 508S Balilla Coppa d’Oro

Il Festival Car 2023 non è completo senza il suo cuore pulsante: il Concorso d’Eleganza. Questa magnifica esibizione vedrà oltre 100 veicoli d’epoca e di interesse collezionistico sfilare in una parata mozzafiato.

Come grande novità di quest’anno, la parata inizierà dal Castello di Moncalieri e si snoderà fino al centro storico di Revigliasco. Al culmine del concorso, il vincitore avrà l’onore di ricevere l’opera d’arte realizzata da Berardino come premio principale.

Per quanto riguarda la 508S Balilla Coppa d’Oro, la vettura del 1933 è una delle più ambite dai collezionisti ed è nota per la sua ispirazione tratta dalle spider inglesi dell’epoca. Berardino, dotato di una tecnica pittorica precisa e attenta, trasporrà tutti i dettagli peculiari del veicolo, dai parafanghi alla coda affusolata, su una tela arricchita da elementi come sabbia e polvere di quarzo.

Ma non è tutto: Stefano Berardino andrà oltre, offrendo un ulteriore contributo artistico al Festival Car 2023 con un quadro dedicato a un altro gioiello del mondo automobilistico: l’Alfa Romeo Tonale.

L’edizione 2023 del Festival Car rappresenta non solo una celebrazione dell’ingegno automobilistico, ma anche una fusione di arte e passione, rappresentata in maniera inconfondibile da artisti del calibro di Stefano Berardino. Preparatevi a una giornata indimenticabile all’insegna delle auto storiche e dell’arte.