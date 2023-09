Nuova Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio: altro che B-SUV!

Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio, è un render realizzato da un appassionato che mostra la celebre segmento B del Biscione in una veste inedita e sorprendente. Si tratta di una MiTo Quadrifoglio personalizzata dall’architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico.

Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio: in attesa del lancio del nuovo B-SUV torna alla ribalta un render di qualche tempo fa

La MiTo Quadrifoglio è stata lanciata nel 2009 e si distingue dalle altre MiTo per il suo motore a benzina da 1.4 litri e quattro cilindri, che grazie alla tecnologia MultiAir e al turbocompressore eroga 170 CV e 250 Nm di coppia. La MiTo Quadrifoglio ha una velocità massima di 219 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi. La MiTo Quadrifoglio ha anche un assetto ribassato, dei cerchi in lega da 18 pollici, dei freni Brembo e il logo del Quadrifoglio Verde sulle fiancate.

La nuova Alfa Romeo Mito Quadrifoglio ideata da D’Amico non cambia radicalmente la vettura ma la rende ancora più sportiva. Si notano subito i cerchi in lega neri, in tipico stile Alfa, di dimensioni molto ampie, da 19 pollici. Eleganti le pinze dei freni di colore giallo, tonalità che richiama la carrozzeria e che di solito è associata a vetture molto performanti. Le minigonne sono nere e si collegano con i passaruota generosi, mentre il tetto viene presentato in versione nera e trasparente, per dare una sensazione di continuità con il vetro anteriore. Bello anche lo spoiler, anch’esso di colore nero, non eccessivamente appariscente.

Nuova Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio

Per quanto riguarda il motore, per Tommaso D’Amico sarebbe interessante installare un motore 2.0 turbo con una potenza da 210 cavalli, un propulsore AT8 benzina abbinato ad un cambio automatico. A completare il tutto, un sistema di infotainment di ultima generazione e una serie di tonalità sportive, a partire dal giallo che potete vedere in foto. Al momento però come sappiamo nel segmento B il biscione punterà su un B-SUV che dovrebbe essere erede proprio della MiTO ma ovviamente sono in tanti a sognare il ritorno di una nuova Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio come quella immaginata in questo render.