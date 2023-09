Alfa Romeo B-SUV: un video anticipa come sarà

Il 2024 sarà l’anno del nuovo Alfa Romeo B-SUV, il modello che, insieme alla Tonale, dovrà rilanciare il marchio italiano nel mercato dei crossover. Di recente sono emerse sul web alcune immagini di quello che dovrebbe essere il modello definitivo. Sulla base di queste immagini il canale di YouTube Mahboub1 ha pubblicato un video render in cui viene ipotizzato l’aspetto di questo modello sulla base delle recenti immagini apparse sul web.

Alfa Romeo B-SUV: un video ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto della futura entry level che debutterà nel 2024

Ricordiamo che Alfa Romeo B-SUV sarà basato sulla piattaforma CMP del gruppo Stellantis, la stessa delle cugine Jeep Avenger e Fiat 600. Sarà disponibile sia con motori a benzina mild hybrid da 136 CV, sia con motori elettrici da 156 o 240 CV. Sarà prodotto nello stabilimento di Tychy, in Polonia, e avrà una lunghezza di circa 4,2 metri.

Ma come si chiamerà il nuovo suv di Alfa Romeo? Questa è la domanda che sta appassionando gli alfisti e gli appassionati di auto in generale. Tra i nomi che vengono fatti a proposito di Alfa Romeo B-SUV i più gettonati sono: Mito, Giulietta, Milano, Brera, Palade, Sestriere, Colosseo e non mancano ovviamente i nomi più fantasiosi, come Essenza, Matta, Junior etc. Di certo invece non si chiamerà Brennero nome escluso lo scorso anno dallo stesso numero uno del Biscione Jean-Philippe Imparato.

Comunque alla comunicazione ufficiale del nome di Alfa Romeo B-SUV dovrebbe mancare davvero poco. Si ipotizza che entro un mese possano arrivare notizie più precise sulla denominazione di questo modello. Ricordiamo che il debutto di questa futura entry level della gamma dello storico marchio milanese è attesa per il prossimo anno. In particolare si vocifera che il debutto possa avvenire nel primo trimestre del 2024 con la commercializzazione che potrebbe partire intorno alla metà del prossimo anno. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.