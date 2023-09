DS Automobiles ha collaborato per la riapertura de La Tour d’Argent 

Inaugurato nel 1582, con un’incredibile vista sulla Senna e sulla cattedrale di Notre-Dame de Paris, la Tour d’Argent è diventata un luogo iconico dell’arte culinaria nel cuore della capitale francese. Artisti, scrittori e capi di stato si alternano per degustare la famosissima anatra Tour d’Argent, la cui ricetta fu standardizzata nel 1890 e che viene prodotta davanti agli ospiti secondo un rituale di servizio per cui è famoso il ristorante. La leggendaria cantina della struttura, che conta quasi 300.000 bottiglie, è anche riconosciuta come una delle più prestigiose al mondo. Questa esperienza unica fa parte della storia gastronomica francese.

DS Automobiles ha collaborato con la Tour d’Argent per la riapertura del più iconico dei ristoranti parigini

Classificato Tre Stelle dalla Guida Michelin per la prima volta nel 1933, il Tour d’Argent riapre dopo più di un anno di lavori, guidati dall’architetto Franklin Azzi. Lo chef Yannick Franques perfeziona le ricette classiche del patrimonio culinario della Tour d’Argent che rendono il ristorante così rinomato, offrendo allo stesso tempo nuovi piatti.

Al quinto piano del Tour, un nuovo appartamento progettato con i migliori laboratori artigianali francesi vi invita a condividere la storia del luogo, fatta di ospitalità, qualità e cordialità. Ispirato al gusto del viaggio e alla raffinatezza, questo appartamento per gli ospiti offre un’esperienza di vita parigina che inizia con l’arrivo a bordo del DS 9 Opera E-TENSE 250, il cui colore Blu notte è completato dalla firma “TOUR D’ARGENT” e dallo stemma della struttura. braccia.

DS 9 rappresenta l’arte francese del viaggio, espressione dell’esperienza di un’arte di vivere nazionale che si sta diffondendo nel mondo. Gli interni, sinonimo di eleganza e comfort, con i sedili rivestiti in pelle nappa basalto nero, riscaldati, massaggianti e rinfrescati, rifiniti con un bracciolo centrale e speciali poggiatesta Lounge, rappresentano l’esperienza eccezionale sviluppata dai maestri tappezzieri di DS Automobiles. Il comfort è sacrosanto, con, tra le altre cose, un ambiente acustico portato a un nuovo livello con un trattamento speciale progettato per sopprimere il rumore esterno e sospensioni controllate da telecamera che rilevano le imperfezioni del manto stradale.

“Essere associati alla rinascita del Tour d’Argent, il più antico ristorante di Parigi, simbolo della gastronomia e punto di riferimento del savoir-faire francese, è motivo di orgoglio per la casa francese di Stellantis. Insieme, contribuiamo, ciascuno nei rispettivi settori, a all’influenza dell’arte di vivere francese in tutto il mondo,” ha dichiarato Olivier François, CEO di DS Automobiles.