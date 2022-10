DS 9 Opéra Première: svelata la nuova versione dell’ammiraglia

DS Automobiles ha presentato nelle scorse ore la nuova DS 9 Opéra Première, basata sul modello Rivoli+. Mette in mostra l’incredibile esperienza del lusso francese con nuovi interni esclusivi progettati e imbottiti dalle donne e dagli uomini del team Colori e Materiali e dai maestri tappezzieri della casa automobilistica francese.

L’incarnazione di una raffinatezza eccezionale, gli interni della DS 9 Opéra Première sono impreziositi da pelle nappa grigio perla su tutto il cruscotto e sui pannelli delle portiere, intervallati da sottili cuciture Pearl. I sedili nell’iconico rivestimento del cinturino dell’orologio sono rivestiti in pelle nappa grigio perla chiara in armonia con le finiture.

DS 9 Opéra Première: l’ammiraglia francese ora è disponibile in un nuovo allestimento

Intorno al tetto apribile e all’interno di tutti i montanti delle portiere, il rivestimento del cielo in alcantara Pebble Grey crea un’atmosfera delicata e tranquilla, in cui i colori sono elegantemente abbinati.

Tra le quattro colorazioni offerte, oltre a Perla Nera Black, Platinum Grey e Crystal Pearl, il colore Whisper fa la sua apparizione sulla DS 9. Al tempo stesso sofisticata e affascinante, questa alternativa scura riflette sottili accenni di viola per un look distintivo.

Questa verniciatura audace e insolita assorbe e gioca con la luce per dare vita e migliorare la silhouette elegante dell’ammiraglia del marchio di Stellantis. Gli speciali badge sulle portiere anteriori completano l’aspetto esclusivo della DS 9 Opéra Première.

Realizzata in Francia da DS Performance, la DS 9 E-Tense 4×4 360 Opéra Première rappresenta l’ultima vettura tecnologica di DS Automobiles. Con il motore a benzina PureTech 200 e due propulsori elettrici da 110 CV all’anteriore e da 113 CV al posteriore, nonché regolazioni speciali, la ibrida plug-in vanta prestazioni di prim’ordine, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e 1000 metri start-stop in 25 secondi ed emissioni di CO2 limitate a 35 g/km.

Per chi cera più autonomia c’è la DS 9 E-Tense 250 Opéra Première. Dispone del motore a benzina PureTech 200 e di un powertrain elettrico da 110 CV abbinato a una batteria da 15,6 kWh. L’autonomia a emissioni zero è fino a 73 km nel ciclo combinato WLTP e 83 km in quello urbano WLTP. Le emissioni di CO2 sono pari a 23 g/km con un consumo di carburante nel ciclo combinato di 1 litro ogni 100 km.

Oltre alle dotazioni già di serie proposte dalla versione Rivoli+, tra cui gli ammortizzatori DS Active Scan Suspension, la guida semi-autonoma di Livello 2 DS Drive Assist e i fari DS Active LED Vision, la nuova DS 9 Opéra Première si completa con altre tecnologie di serie come DS Night Vision, l’Extended Safety Pack, il DS Park Pilot, un tettuccio elettrico con deflettore del vento elettrico, l’impianto audio Focal Electra, il DS Lounge Seats Pack e l’allarme con chiusura porte elettriche a prova di bambino.

Arrivando ai prezzi, la nuova versione della vettura è disponibile in Francia da 76.800 euro per la 250 e da 86.650 euro per la 360.