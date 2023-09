Jeep potrebbe produrre auto elettriche in India

Jeep, il famoso marchio americano di SUV, di proprietà di Stellantis, starebbe finalizzando una strategia per l’elettrificazione delle sue auto in India. C’è stato un grande cambiamento nel mondo dell’auto con l’avvento delle auto elettriche e la maggior parte dei produttori sta puntando sempre di più a opzioni di mobilità più verdi e pulite come i veicoli a batteria elettrica (BEV). Secondo un report di una agenzia di stampa indiana, Jeep, di proprietà di Stellantis, sta per definire la sua strategia per l’elettrificazione delle auto in India. Il report ha anche rivelato che l’azienda si sta concentrando anche sull’aumento della localizzazione per lo sviluppo delle auto elettriche in India.

Stellantis valuta se produrre Jeep elettriche anche in India

Il report ha affermato che l’azienda mira ad aumentare la localizzazione del 40 per cento rispetto al livello attuale. “Non si tratta solo di localizzare per l’India, ma si tratta di produrre dall’India per l’India e per il mondo intero”, ha detto Aditya Jairaj, responsabile delle operazioni Jeep India e vice amministratore delegato di Stellantis India. L’azienda mira a un elevato livello di oltre il 90 per cento di localizzazione per la sua nuova gamma di prodotti nel mercato indiano. La strategia per le auto elettriche Jeep è ancora in fase di elaborazione in India e l’azienda sta attualmente valutando diverse vie e opzioni per il mercato domestico indiano. “Le opzioni per l’elettrificazione dei veicoli sono qualcosa che stiamo studiando in questo momento perché il cliente è al centro e le sue esigenze devono essere soddisfatte. A livello globale, abbiamo una vasta espansione del portafoglio di auto elettriche. Quindi, stiamo valutando diverse opzioni per l’India”, ha detto Aditya Jairaj.

Come il mercato automobilistico globale, anche l’India ha seguito la tendenza delle auto elettriche e la maggior parte dei produttori nel paese ora hanno qualche tipo di offerta di auto elettriche o ibride nel mercato. Jeep è uno dei pochi marchi che attualmente non ha alcuna auto elettrica, ibrida o a CNG nella sua gamma in quel paese. Per stare al passo con il mercato indiano in evoluzione, l’azienda vorrebbe cambiare questo scenario ed entrare nello spazio delle auto elettriche nel mercato indiano al momento giusto.

L’azienda ha anche evidenziato sua strategia di esportazione e ha rivelato che attualmente esporta prodotti come Jeep Compass e Jeep Meridian sul mercato internazionale. L’azienda sembra aver bene in mente il potenziale del ‘Make in India, for the World’ e afferma che è desiderosa di rendere l’India un hub globale di esportazione ancora più grande per l’azienda. L’azienda ha anche rivelato che rendere l’India il suo hub globale di esportazione fa parte della sua strategia a lungo termine.