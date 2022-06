Jeep Meridian: prime 60 unità consegnate ai clienti

Jeep Meridian dopo una lunga attesa è finalmente sbarcato sul mercato. Nei giorni scorsi in India il nuovo SUV a 7 posti della casa automobilistica americana è stato protagonista di una maxi consegna delle prime 60 unità del SUV ai clienti di nuova Delhi. Il mese scorso Jeep India ha lanciato la vettura nel segmento dei SUV premium, dove il modello competerà principalmente con la Toyota Fortuner e la MG Gloster, nonché con la Mahindra Alturas G4.

Prime 6′ unità di Jeep Meridian consegnate ai clienti in India

Jeep Meridian è stato introdotto in 5 varianti, con prezzi che vanno da Rs 29,90 lakh a Rs 36,95 lakh. Offerto in 5 opzioni di colore come Magnesio, Bianco, Nero, Rosso e Verde, il modello base Meridian Limited 4X2 MT ha un prezzo di Rs.29,99 Lakh. Questa è seguita dalla variante Meridian Limited 4X2 AT al prezzo di Rs 31,80 lakh, variante Meridian Limited (O) 4X2 MT al prezzo di Rs 32,40 lakh, variante Meridian Limited (O) 4X2 AT al prezzo di Rs 34,40 lakh e Meridian Limited (O) 4X4 AT il cui prezzo è di Rs 36,95 lakh.

Jeep Meridian è un SUV che per gli standard indiani è considerato come un modello molto lussuoso. Il veicolo di Jeep mostra caratteristiche come DRL a LED, fari per proiettori a LED, fendinebbia a LED, cerchi in lega da 18 pollici con taglio a diamante, barre sul tetto.

D’altra parte, l’interno è dotato di cruscotto premium, sedile del conducente regolabile, sedili in pelle, sistema di infotainment touchscreen da 10,1 pollici, ricarica wireless, tecnologia per auto connessa uConnect, tetto apribile dual pan, sistema audio di altoparlanti premium insieme a caratteristiche standard come 6 airbag, ci sono molte funzioni di sicurezza tra cui freno di stazionamento elettronico, sistema di controllo della trazione, sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, assistenza alla partenza in salita e programma di stabilità elettronico.

Jeep Meridian è alimentato da un doppio motore diesel Multijet da 2,0 litri, che genera 170 CV di potenza e 350 Nm di coppia. Questo SUV è offerto con cambio manuale a 6 marce e cambio automatico con convertitore di coppia a 9 marce. Entrambe le unità sono dotate di sistema di trazione anteriore.

